Владимир Зеленский, президент Украины поздравил сборную Украины по футболу с досрочным выходом в финальную часть Чемпионата Европы-2020. Напомним, наши футболисты вчера, 14 октября, обыграли сборную Португалии со счетом 2-1 и обеспечили себе выход на Евро-2020 с первого места в группе.

Президент написал слова поддержки на своей странице в социальной сети Facebook.

"Поздравляю национальную сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020 с первого места в группе! Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти! Победив действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем защитникам Украины в этот праздничный день! Желаю будущих ярких побед!", - написал Зеленский.

Отметим, что Зе лично на НСК "Олимпийский" вчера не присутствовал, так как находился с визитом под Авдеевкой.

Тем не менее, VIP-ложа стадиона была забита украинскими политиками и знаменитостями.

42-летний Андрей Богдан, глава ОП вместе со своим заместителем 38-летним Андреем Смирновым пришли в сектор с флагами Украины. Оба Андрея болели от души: кричали речевки и активно пританцовывали в такт.

Как Богдан и Смирнов (слева в белом) за Украину болели, видео: TabloID

Вместе с руководителем Офиса президента смотрела футбол и его девушка Анастасия Сличная. Она выложила в соцсети фотографию со стадиона. Напомним, что недавно пара вернулась из Турции, куда летата для участия в фототуре.

Сличная и Богдан, фото: facebook.com

Также со своей второй половинкой на "Олимпийский" пришел 34-летний Назар Холодницкий. Антикоррупционный прокурор частый гость на стадионе, а его девушка Юлия Бойко всегда составляет ему компанию.

Кстати, два года назад глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры получил еще одну должность. Назар Холодницкий был выбран вице-президентом Федерации футбола Украины.

Назар Холодницкий (слева), глава САП на матче Украина-Португалия, фото: TabloID

Также на матче присутствовали президенты Украины прошлых лет: Леонид Кучма и Леонид Кравчук, депутат Николай Тищенко (СН) и украинский бизнесмен и политик Григорий Суркис.

Нардеп Тищенко (слева), Суркис (по центру), Кравчук, Кучма (справа) и Юлия Бойко, девушка Холодницкого (второй ряд), фото: TabloID

Болеть за Украину пришли Олег Сенцов и Владимир Балух. Больше месяца назад, 7 сентября, они оба были освобождены из плена в России и вернулись в Украину.

Владимир Балух, фото: TabloID

Судя по снимку из "Фейсбука", 35-летний премьер-министр Алексей Гончарук тоже был на стадионе.

"Они это сделали!", - написал Гончарук. Кстати, Алексей не только болеет, но и играет в футбол.