Вчера в Киеве состоялась первая большая пресс-конференция 41-летнего президента Владимира Зеленского.

В течении 14 часов он отвечал на вопросы журналистов. Аккредитованные СМИ запускали небольшими группами по 7-10 человек и в течении 30-40 минут они имели возможность пообщаться с Зе. Место, где проходила встреча - такое же необычное, как и сам формат общения с прессой. Владимир Зеленский устроил пресс-марафон (именно так это называют в Офисе президенда) в Kyiv Food Market на улице Московской (метро "Арсенальная").

Помимо серьезных вопросов было несколько и из повседневной жизни самого молодого президента Украины. Так, журналист спросил у Зеленского сколько стоит литр молока, мол, карьера британского политика Бориса Джонсона из-за этого пошатнулась, так как он не знал. В ответ наш президент расширенно рассказал о своем продуктовом шопинге.

Владимир Зеленский рассказал, где покупает сыр, видео: youtube.com

"Я очень редко хожу в магазин. Очень редко. Вы знаете, что у меня зарплата 20 тысяч гривен и я, честно говоря, не пью молоко. Я на обеспечении государства нахожусь. И когда меня спрашивают, сколько стоит хлеб или молоко, могу вам только ответить по какой цене покупаю их я. И скажу вам где. Честно, я не покупаю молоко, так как у нас его никто не пьет. Я могу вам сказать, почем я покупаю хлеб. Я покупаю хлеб гречневый, но вообще делаю это очень редко, потому что мне нельзя его есть. Я покупаю его в магазине (да, это будет реклама) "Гудвайн" и знаю, что он там стоит от 15 до 24 гривен. Я беру по 25-30 гривен. Там разный хлеб. Я хожу в этот магазин и покупаю хлеб, воду, могу купить вино, вот и все. Еще покупаю сыр. Люблю очень сыр к вину. Сыр покупаю... килограмм стоит 58 гривен. Это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить", - поведал Владимир.

Нас очень заинтересовал сыр по 58 гривен за килограмм да еще и в такой недешевой сети магазинов как "Гудвайн" (при том, что в обычных супермаркетах сыры стоят в среднем от 150 до 250 грн за кило).

В Киеве три "Гудвайна": на проспекте Героев Сталинграда (Оболонь), в ЦУМе на Крещатике и на улице Мечникова (метро "Кловская"). "Страна" отправилась в последний на поиски любимого сыра президента.

"Гудвайн" на Мечникова, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В отделе сыров здесь действительно огромный ассортимент: щвейцарские, французские, выдержанные, копченые, козьи, мягкие, твердые, с плесенью и сыры ручной работы.

Сырная ветрина в "Гудвайн", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Здесь нельзя купить килограмм сыра за 58 гривен. От 56 до 335 грн - это ценник за 100 грамм. К примеру сто грамм выдержанного овечьего сыра El Pastor Castellano (Испания) стоит 59 гривен, а итальянская буратта Luigi Buffanti (итальянский свежий сыр, изготавливаемый из сливок и молока буйволицы) продается по цене 129 гривен/100 гр.

Сырная ветрина в "Гудвайн", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Скорее всего Владимир Зеленский оговорился и имел в виду, что сыр берет по 58 гривен за сто грамм. Вопрос был задан около 20:00, то есть на девятом часу пресс-марафона. Возможно, что усталость президента давала уже о себе знать.

Но есть ли где-нибудь в продаже сыр по 58 гривен за кило? Есть. Но, во-первых, не в "Гудвайне". А во-вторых, не сыр.

По цене 51 грн 26 копеек в супермаркете сети "Велика Кишеня" мы нашли молокосодержащий сырный плавленый продукт (30% жирности) под названием "Колбасный Эстонский". Вполне вероятно, что Владимир Зеленский его и не пробовал никогда в своей жизни.

Сыр колбасный за 51,26 грн, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Также в супермаркете мы посмотрели цены на среднестатистические сыры. Килограмм хорошего твердого сыра обойдется около 250 гривен.

Сырная витрина в супермаркете "Велика кишеня", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как писала уже "Страна", чета Зеленских отвела сына Кирилла в 1Б класс элитной школы и поскандалила с журналистами.