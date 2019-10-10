Сегодня в Киеве проходит первая большая пресс-конференция 41-летнего президента Владимира Зеленского. В течение целого дня он планирует отвечать на вопросы журналистов. Аккредитованные СМИ запускают небольшими группами по 7-10 человек и в течении получаса они задают свои вопросы.

Место, где проходит встреча - такое же необычное, как и сам формат общения с прессой. Владимир Зеленский устроил пресс-марафон (именно так это называют в Офисе президенда) в Kyiv Food Market на улице Московской (метро "Арсенальная").

Зеленский с журналистами на рынке еды, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Киев Фуд Маркет" - это рынок еды, который открылся пару недель назад на территории обанкротившегося завода "Арсенал".

Здесь 22 ресторана и пара баров на нескольких уровнях. И пока Зеленский наверху беседует с журналистами, внизу все заведения работают в обычном режиме.

Второй этаж откроется сегодня для посетителей в 19.00, по крайней мере так анонсирует Kyiv Food Market. Но с учетом того, что тайминг пресс-марафона сдвинулся, возможно, в семь вечера там еще будет президент общаться со СМИ.

Множество прессы в Kyiv Food Market, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Формат напоминает фуд-корт в торгово-развлекательном центре и рассчитан на 550 посадочных мест.

Основали Kyiv Food Market киевский ресторатор Михаил Бейлин, известный по La Famiglia, и его коллега Алекс Купер, который открыл "Городской рынок еды" в Одессе. Есть информация о том, что Алекс Купер связан с Владимиром Галантерником, одесским влиятельным бизнесменом. Который вместе с Андреем Богданом, главой ОП, был на скандальной свадьбе юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе.

Да и сам президент часто посещает заведения Галантерника. В Одессе Зе останавливался в Hotel de Paris, который принадлежит именно ему.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан на выходе из гостиницы Hotel de Paris в Одессе, фото: dumskaya.net

Кроме того, одним из потенциальных кандидатов на пост мэра Одессы от "Слуги народа" является нардеп Алексей Леонов, которого также связывают с Владимиром Галантерником.

Но вернемся в атмосферный Kyiv Food Market, где под одной крышей собраны абсолютно разные кухни, заведения для веганов, бары с вином, коктейлями и крафтовым пивом. Здесь есть Adelle, Milk Bar, BAO, Varvar, Liberty by Napule, Green Chef, BEEF, Nam, Sabai, Good girl – рестораны братьев Гусовских, Анны Козаченко, Оксаны и Тараса Сердюков.

Kyiv Food Market с утра в день пресс-марафона, фото: facebook.com

В будние дни и в воскресенье KFM работает с 11:00 до 23:00, в пятницу и субботу – с 11:00 до 02:00. Для президента пространство сделало исключение и открылось раньше – Зеленский анонсировал начало в 10 утра.

Кстати, приехал президент минута в минуту. Его черный Mercedes сопровождал один микроавтобус. Остальная охрана ждала уже на месте.

Кстати, Алекс Купер, заявил журналистам hromadske, что 10 октября в Маркете будет "обычный день" и все точки продаж внутри рынка будут открыты. Совладелец модного места добавил, что провести пресс-марафон на Kyiv Food Market - идея Офиса президента.

Президент Зеленский, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Конечно же, в месте, где повсюду еда - для журналистов приготовили угощения. А точнее накрыли два шведских стола: бутерброды, мини-бургеры, круассаны, чизкейк, канапе и различные напитки. Блюда все время обновляли и приносили новую еду.

Фуршет для журналистов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Группам, которые задавали вопросы во время обеда подали бургеры с картошкой фри и пиццу прямо за стол с Зеленским.

Зеленский и журналисты за столом, скрин-шот прямой трансляции

Кстати, бургеры были Cooper Burgers, лого бургерной можно заметить на флажке. Классический бургер стоит здесь 129 гривен, а вот бутерброд под названием "Миссия невыполнима" можно купить за 209 грн.

Зеленский и бургер, скрин-шот прямой трансляции

В это же время под зданием Kyiv Food Market пришли активисты "Свободы". Несколько десятков человек с флагами и плакатами стоят на площадке перед фуд-холлом.

Активисты под зданием, где проходит пресс-конференция, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

У большинства из присутствующих в руках обыкновенные листы А4 с вопросами, которые, на их взгляд, должны задать журналисты президенту: "Спроси: что шепчет Богдан", "Спроси: где зарплата учителям по 4000$", "Спроси: Сваты - это Липецкая фабрика", "Спроси: насколько у Авакова новое лицо", "Спроси: почему не сложили мандат кнопкодавы" и т.д.

Как писала уже "Страна", нардеп Дубинский пришел в парламент в футболке с принтом: "Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает?".