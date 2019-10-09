"Страна" продолжает изучать депутатов IX созыва Верховной Рады. На прошлой неделе в объективы наших камер попала брендовая сумка 41-летней Ирины Аллахвердиевой (СН). В один из рабочих дней нардеп пришла на работу с аксессуаром итальянского дома моды Gucci.

Ирина Аллахвердиева с сумкой Gucci, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Эта маленькая стеганая сумка на плечо называется "GG Marmont". Подкладка аксессуара из микрофибры с замшевым эффектом. Откидной клапан сумки дополнен культовым логотипом бренда в форме двух букв G. Благодаря скользящей цепочке можно носить эту модель как на плече, так и в руке.

Стоит такая сумочка $1892 или 46 732 гривны по курсу НБУ на 09.10.2019 года.

Отметим, что владелица брендовой сумки Ирина Аллахвердиева – специалист по страхованию. Она была директором филиала австрийской страховой компании UNIQA в Николаеве. Работала замдиректора по развитию николаевской ветки страховой компании "Инго Украина". В партийном списке "Слуги народа" была под номером 116. Сейчас она член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ирина Аллехвердиева, фото: facebook.com

Кстати, это уже вторая сумка Gucci в украинском парламенте нынешнего созыва. В первый день работы Верховной Рады с ассесуаром этого бренда явилась 28-летняя Ольга Коваль (СН). Стоит эта сумочка $2650 или 65 422 гривны.

Депутат Коваль пришла в Раду с сумкой Gucci, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Аксессуар с золотистой фурнитурой GG, съемной цепочкой и кожаным ремешком через плечо. Бесплатно в Украину эта сумка не приедет. Доставка обойдется от $35. Кстати, аксессуары Gucci по популярности на третьем месте после Armani и Prada.

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