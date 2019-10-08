В семье 40-летнего Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа" - пополнение. Политик, у которого есть уже четверо детей, стал отцом двойни. Об этом сообщила Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины.

"Что ни будни - это праздник. С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона!" - написала она и отдельно поздравила Дмитрия Разумкова, спикера парламента с днем рождения, а Давида Арахамию с тем, что он стал папой в очередной раз.

Правда, спустя некоторое время, Мендель отредактировала пост и убрала часть о том, что у Давида Брауна (псевдоним Арахамии в социальных сетях) родились двойняшки.

По информации "Страны", Давид женат второй раз. И если сообщение Мендель правда, то малышей ему родила 36-летняя супруга Виктория.

Давид Арахамия, фото: facebook.com

Напомним, что фотокорреспонденты "Страны" застали однажды Арахамию во время деловой встречи в кофейне.