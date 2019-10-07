Первые выходные октября 42-летний Андрей Богдан, глава ОП вместе со своим давним другом 40-летним Андреем Вавришем провел в Турции. С двумя Андреями были и их дамы сердца: Анастасия Сличная, девушка чиновника и Татьяна Вавриш, супруга основателя компании SAGA Development.

3 октября Богдан и Вавриш были замечены в аэропорту турецкой столицы Анкары.

Два Андрея в турецком аэропорту, фото: lb.ua

А спустя некоторое время Андрей Вавриш, который консультирует команду Зе по развитию Киева, выложил у себя на странице в социальной сети Facebook фотографию со своей женой Татьяной и написал "Она сказала мне "да!".

"Молодых" в своем Telegram даже поздравила журналистка Соня Кошкина.

"Чем больше в мире любви, тем лучше. Сегодня счастливый день у Андрея Ваврыша. Его половинка сказала ему да. О чем сам Ваврыш сообщил на своей странице в Фб", - написала Кошкина.

СМИ подхватили эту тему и начали "женить" Андрея и Татьяну, которые на самом деле в браке уже больше 15 лет (поженились в 2003 году - Ред.). У пары двое совместных детей: Мария, которой вот-вот исполнится 13 лет и младший сын Макар.

Андрей Вавриш с женой Татьяной, дочкой Марией и сыном Макаром, фото: facebook.com

Когда новость о "предстоящей свадьбе" разошлась по всему интернету, Вавриш был вынужден отредактировать пост и дописал, что "каждый день у нее переспрашивает" и добавил, что "годовщина свадьбы 27 декабря, если что".

Чуть позже живописный снимки из Каппадокии (древняя земля на территории современной Турции) выложила и Анастасия Сличная, девушка Андрея Богдана. "Каппадокия. Одно из самых красивых мест на планете", - написала она.

Анастасия Сличная в Турции, фото: facebook.com

Пейзаж Каппадокии составляют потрясающие скалы из мягких вулканических пород, которые время и эрозия превратили во всевозможные башни, пирамиды, конусы и пещеры. Здесь над долиной туристы поднимаются на на воздушных шарах, чтобы сделать красивые кадры с высоты птичьего полета.

Как стало известно "Стране", Андрей и Татьяна Вавриш отправились сюда именно за красивыми снимками. А Андрей Богдан со своей девушкой решили присоединиться к фототуру.

"Таня очень любит фотографировать и фотографироваться. Все время устраивает семейные фотовечера, чтобы было много совместных снимков с Андреем и детьми в разных локациях. Чтоб запомнить этот день", - рассказали нам источники приближенные к семье Вавриша.

Андрей Вавриш с семьей, фото: facebook.com

Мария и Макар ходят в столичную Гимназию А+, что принадлежит Иванне Никоновой, жене одного из самых богатых украинцев Игоря Никонова.

Андрей Вавриш - бывший замглавы Департамента архитектуры и градостроительства КГГА. Он был назначен на эту должность в 2010 году, а уволен в 2015 распоряжением Виталия Кличко.

Сейчас Вавриша называют одним из претендентов на роль негласного "куратора" Киева при новой власти. Не исключено, что он получит и официальный статус, после того как будет назначен главой КГГА Александр Ткаченко. Это назначение уже готовится в ближайшее время.

Как писала уже "Страна", мать Ляшко в очередной раз купила землю и квартиру. Любовь Павловна стала владелицей двушки на Осокорках и гектара земли на Черниговщине.