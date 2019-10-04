У народных депутатов на этой неделе было всего лишь три рабочих дня в парламенте. Похоже, ходить в Верховную Раду только по средам, четвергам и пятницам становится традицией. Но утверждать, что парламентарии погружались в работу без остатка - это будет неправдой.

Что касается дисциплины, то она, как говорят в школе, очень хромает.

Вчера 35-летний спикер Дмитрий Разумков был вынужден даже сделать замечание во врем заседания. Он обратился к народным депутатам с просьбой не есть, не курить и не "удовлетворять любые физиологические потребности" в сессионном зале парламента.

"Ко мне обратились народные депутаты со следующей просьбой. Первое: зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения. Также IQOS (электрическая система нагревания табака - Ред.)... Я не видел в зале табличек "IQOS friendly" (помещения, где разрешают курить электронную сигарету - Ред.). Также я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности", - сказал спикер.

Увещевания председателя Рады народные депутаты встретили смехом и криками.

Беленюк спал

Но на самом деле эта речь возникла не на пустом месте.

На прошлой неделе отличился 28-летний Жан Беленюк (СН), который просто-напросто задремал во время заседания.

Жан Беленюк прилег на рабочем месте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Правда, в голосованиях Беленюк все же принимал участие. Он поднимался, голосовал и снова ложился, даже не моргая, - и так на протяжении всего заседания.

Кива трогал свое причинное место

А на днях 42-летний народный депутат Илья Кива от "Оппозиционной платформы - За жизнь", после разговора с моделью Юлией Панкратовой из Одессы - начал трогать себя за причинное место.

Этот ролик, который обнародовали в YouTube под названием "нардеп Кива мастурбировал в Раде", стал поводом для обсуждений, фотожаб и комментариев в социальных сетях.

Рука Кивы и жаренные пельмени

Главный герой видеоролика Илья Кива в эксклюзивном комментарии "Стране" сообщил, что это видео сделано с помощью видеомонтажа.

"Это тупой фейк. Засняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа. И на этот фейк многие повелись. Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же , если есть что... Поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке - и это стало топ-новостью. Наше общество больно и наполнилось фриками - история моего члена перебила закон о столице и формулу Штайнмайера, и продажу земли", - сказал нам Илья Кива.

А девушка, которой он звонил, сказала нам, что "может, Кива хотел поговорить с ней о формуле Штайнмайера или о политической ситуации в стране".

Дубинский ел из судочка

38-летний Александр Дубинский (Слуга народа) устроил себе ланч прям посреди сессионного зала. Он во время заседания Верховной Рады ходил по залу с наполненной едой емкостью и вилкой. Видео опубликовал Ян Доброносов у себя на странице в социальной сети Facebook.

Литвиненко просил поставить спирт в холодильник

Во время одного из заседаний 51-летний Сергей Литвиненко (СН) в месседжере WhatsApp давал распоряжения некому Андрею, что приготовить на ужин.

Сергей Литвиненко обсуждает пятничный стол, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Литвиненко: - Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (украинский спирт из пшеницы, который не содержит примесей, является чистым, как "слеза" - Ред.)

Андрей: - Ок, сделаем.

Литвиненко: Може якогось шашлыка хай буде, помидоры, хлебушка. В затышку у армян якісь реберця може.

Андрей: - Я поняв, поїду візьму, багато брати?

Литвиненко: - Так щоб було...

Отметим, что президент Владимир Зеленский призвал депутатов писать "меньше sms" и сосредоточиться на работе.

В сессионном зале парламента Елена Криворучкина (Слуга народа) вела любовные диалоги, а ее коллега Лиза Богуцкая сообщила, что экс-президент Порошенко готовит путч.