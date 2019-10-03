Вчера 42-летний народный депутат Илья Кива от "Оппозиционной платформы - За жизнь" попал в очень пикантную ситуацию.

В сессионном зале Верховной Рады, после разговора с моделью Юлией Панкратовой из Одессы - Илья начал трогать себя за причинное место. Этот ролик, который обнародовали в YouTube под названием "нардеп Кива мастурбировал в Раде", стал поводом для обсуждений, фотожаб и комментариев в социальных сетях.

"Страна" связалась со всеми участниками инцидента, чтобы разобраться что же произошло на самом деле.

Нардеп Кива в Раде трогает себя за причинное место, видео: youtube.com

Главный герой видеоролика Илья Кива в эксклюзивном комментарии "Стране" сообщил, что это видео сделано с помощью монтажа.

"Это тупой фейк. Засняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа. И на этот фейк многие повелись. Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же , если есть что... Поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке - и это стало топ-новостью. Наше общество больно и наполнилось фриками - фейковая история моего члена перебила закон о столице и формулу Штайнмайера, и продажу земли", - сказал нам Илья Кива.

На видео Кива переписывался с моделью из Одессы. Ею оказалась Юлия Панкратова, которая записана у Ильи в телефонной книге "Юля конкурс красоты". Девушка действительно занимается организацией конкурсов красоты, но сама в них не участвует.

Подробнее о том, кто такая Юлия Панкратова, которой Илья Кива звонил на скандальном видео, читайте и смотрите здесь.

Юлия Панкратова, фото: facebook.com

"Мои контакты никогда не были секретом. Я - человек публичный. По поводу случившегося могу сказать одно, что видимо у нас в стране мало проблем, которые действительно нужно обсуждать. Я отношусь с юмором к данной ситуации", - рассказала "Стране" Юлия.

Также девушка добавила, что ни в каких отношениях с депутатом она не состоит.

"Зачем приписывать мне с ним какие-то отношения? Илья, возможно, решил мне позвонить и рассказать о какой-то нашумевшей новости? Может, о формуле Штайнмайера или о политической ситуации в стране... Ведь на данный момент есть проблемы, которые нужно решать, а не обсуждать кто кому позвонил. Ведь это личное дело каждого. И да, мой номер телефона был в соцсетях в общественном доступе", - говорит Панкратова.

Юлия закрыла все свои странички в социальных сетях и временно не берет трубку с незнакомых номеров, так как на нее обрушился шквал звонков.

Юлия Панкратова, фото: facebook.com

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