Сегодня 46-летний Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" объявил о своем выходе из политического отпуска. Он записал видеообращение, где рассказал, что возвращается, чтобы "не дать продать Украину".

Поговаривают, что Ляшко будет баллотироваться в мэры города Чернигова.

И пока Ляшко размышляет каким образом ему вернуться в большую политику, его мать в очередной раз пополнила свой фонд недвижимости. Любовь Павловна уже по завершению предвыборной кампании сына, стала владелицей квартиры на Осокорках (левый берег Киева) и гектара земли в городе Носовка (Черниговская область).

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook сообщил журналист Василий Крутчак.

Любовь и Олег Ляшко, фото: facebook.com

Соответствующие документы есть в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. В одном из них сказано, что участок площадью 1 гектар находится в городе Носовка (Черниговская область) и был оформлен на мать Ляшко 25 марта 2019 года.

Население Носовки около 13 000 человек, город является центром Носовского района.

Если верить информации с сайтов по продаже недвижимости, то цена сотки тут от $200 до $450.

Мы нашли свежее объявление, где 23 сотки под строительство стоит 250 000 гривен или около $10 000.

А вот 12 сентября Любовь Ляшко приобрела квартиру на левом берегу Киева. Она стала владелицей апартаментов площадью 75,7 кв.м (скорее всего двухкомнатные) по адресу Чавдар, 7 на Осокорках.

Это 25-этажная новостройка, где у мамы Ляшка есть теперь квартира на первом этаже. За квадратный метр просят здесь 27 189 гривен или около $1100.

Трехкомнатная квартира, чуть большим метражом, нежели у матери политика стоит 2 229 459 гривен.

Напомним, что Любовь Павловна является также владелицей по меньшей мере 13 участков под Киевом и четырех квартир.

Ляшко с женой Роситой и мамой Любовью, фото: facebook.com

"Страна" уже писала о том, что у пенсионерки есть квартира и гараж в элитном новострое на Печерске, а в прошлом году она приобрела 16 соток земли в поселке Богдановка (30 км от столицы).