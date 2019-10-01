55-летний бизнесмен Игорь Никонов женил своего сына Андрея. Локацией для свадьбы выбрали Грецию, а торжество длилось несколько дней. Президент компании KAN Development и давний друг мэра Виталия Кличко устроил праздник для старшего из своих сыновей, напомним, что у Никоновы воспитывают десятерых детей. Снимки с вечеринки появились в социальных сетях.

Жених и невеста: Андрей Никонов и Анна Горбуненко, фото: instagram.com

Свадьбу гуляли на широкую ногу. Развлекала гостей Верка Сердючка (Андрей Данилко), а ведущими вечера были Андрей Доманский и Владимир Остапчук, сообщает ТаблоID. Именно Остапчук, который сейчас участвует в шоу "Танцы со звездами" (канал 1+1) проводил торжественную церемонию.

Кстати, выступление Верки Сердючки на корпоративе или частной вечеринке стоит не мене €25 000 за 40 минут.

Свадебная церемония, фото: instagram.com

Среди приглашенных, помимо родственников молодоженов, присутствовали дизайнер Иван Фролов (создавал наряды для Джамалы на "Евровидение"), издатель Ирина Турбаевская и Анна, жена экс-нардепа Николая Мартыненко, а также подруга российской журналистки Ксении Собчак.

Жених и невеста, фото: instagram.com

Многочисленные сестры жениха были в одинаковых нарядах одного цвета, а невеста Аня несколько раз переодевалась.

Сестры жениха, фото: instagram.com

Жених и невеста до свадьбы встречались около 4 лет, а предложение руки и сердца Андрей сделал Анне Горбуненко (девичья фамилия) в парижском Диснейленде.

Первый танец молодых, фото: instagram.com

Конечно же, на свадьбе присутствовали и родители жениха: отец Игорь Никонов и мачеха Иванна. Всего в семье десять детей: дети от предыдущего брака Никонова - Аля, Андрей и Таня; дети Иванны от предыдущего брака - Лера, а также общие дети - двойняшки Оля и Аня, Арина, Александр, Георгий и Алиса.

Иванна Никонова и Ирина Турбаевская на свадьбе, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", в мае поженились Потап и Настя Каменских. Больше сотни гостей гуляли в модном загородном комплексе.