На выходных экс-президент Петр Порошенко и его супруга Марина слетали в Великобританию. В Лондоне они проведали Валерию Гонтареву, бывшую главу Национального банка, которую недавно выписали из больницы после ДТП.

После того, как в Киеве сгорели семейный автомобиль и особняк Гонтаревой, в одном из своих интервью экс-чиновница рассказала, что "Порошенко даже sms не написал". Скорее всего именно поэтому Петр и Марина незамедлительно отправились в Англию. Прошел визит весьма показательно, сопровождался фото и постом Порошенко на Facebook.

Порошенко охарактеризовал экс-главу Нацбанка не только как сильного менеджера, но и как сильную личность.

"Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков "ПриватБанка", - она ​​не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась", - написал Петр Алексеевич.

Он заверил подписчиков, что Гонтареву не сломают и преследования оппонентов, которые "не чураются бандитских приемов" и "сами становятся бандитами". Свой пост Порошенко завершил торжественно и воинственно: "Валерия не сломается, уверены мы. Знайте: никто из нас не сломается!"

В подарок гости привезли бывшей руководительнице НБУ "слова поддержки от многих украинцев" и дизайнерские футболки Юрия Журавля. На одежде изображена сама Гонтарева в образе балерины, с забинтованной ногой и саблями.

"Стране" стало известно, что Юрий Журавель - достаточно известный карикатурист и шаржист. Именно он нарисовал известный плакат с человеком, похожим на Порошенко с ирокезом, что призывал "добавить драйва" перед дебатами Петра и Владимира Зеленского.

Плакат на сцене перед НСК "Олимпийский", где состоялись дебаты между Порошенко и Зеленским, фото: "Страна"

У Журавля есть карикатуры на многих политических персонажей. В том числе и из новой власти. К примеру, президент Зеленский в шапке Наполеона или Андрей Богдан, глава АП.

Работы Журавля: Зеленский и Богдан, фото: facebook.com

Также можно приобрести вещи с принтами рисунков Юрия Журавля: футболки, свитшоты, детские костюмы. Петра Порошенко с ирокезом на футболке можно приобрести за 350 гривен, а вот Гонтарева-балерина обойдется на 100 гривен дороже.

Материал футболки 85% хлопок и 15% вискоза. Можно заказать вещь можно в трех цветах: белый, серый и песочный.

Напомним, что "Страна" нашла лондонский дом, где Валерия Гонтарева снимает "маленькую двухкомнатную квартиру". Как нам стало известно, живет Валерия Гонтарева со своим младшим сыном Никитой в небоскребе на берегу Темзы. Дом находится по адресу: набережная Альберта, 23 (Albert Embankment). Это неподалеку от здания парламента, а также Вестминстерского аббатства. В 15 минутах ходьбы от башни Биг-Бен и колеса обозрения.

Дом, в котором живет Валерия Гонтарева в Лондоне, фото: google.maps/facebook.com

Тут и гостила у Гонтаревой чета Порошенко. Кстати, в Лондоне учатся младшие дети Петра и Марины. Саша Порошенко есть в списках иностранных студентов Университетского колледжа Лондона (UCL - University College London), а ее сестра Женя выбрала факультет "Анимация" в University of the Arts London (Лондонском Университете Искусств).

Также мы писали, что Никита Гонтарев, младший сын Валерии, поступил в Королевский колледж Лондона.