В профилях народных депутатов от "Слуги народа" на сайте Верховной Рады уже практически у всех есть информация о помощниках. И на платных, и на общественных началах.

Общий фонд на платных помощников одного депутата составляет порядка 46 000 гривен. А количество сотрудников он может варьировать сам. Если к примеру, депутат берет 4 помощника, то их зарплата будет составлять около 11500 гривен в месяц. Но можно взять в команду и одного "платника". Так сделал 56-летний депутат Юрий Кисель (СН).

У него по срочному трудовому договору на постоянной основе работает Никита Шефир. Это сын 55-летнего Сергея Шефира, помощника президента Зеленского и директора студии "Квартал 95".

Ниита Шефир в этом году окончил факультет "международного бизнеса" Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщает "Радио Свобода".

Никита Шефир, фото: instagram.com

Во время президентских выборов Шефир-младший работал в команде Зеленского. Судя по его фотографиям в социальных сетях - парень он очень креативный и с чувством юмора.

Никита Шефир, фото: instagram.com

Депутат-ресторатор Тищенко взял модель

47-летний депутат Николай Тищенко (СН), который уже успел неоднократно поскандалить с журналистами - взял себе в помощницы 22-летнюю Марьяну Михолап. Девушка работает у депутата по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Николай Тищенко в зале заседаний ВР, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Михолап участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина" (в этом году сам Тищенко был в жюри) и еще недавно активно снималась в фотосессиях.

Марьяна Михолап, фото: facebook.com

В прошлом году Марьяна окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика".

Еще в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка. А также предлагала свои услуги в качестве модели.

Марьяна Михолап, фото: facebook.com

В конце августа и в начале сентября 2019 ее резюме были удалены с сайтов по поиску работы.

У депутата Мовчана в помощницах танцовщица

25-летний депутат Алексей Мовчан (СН) устроил к себе на должность помощницы 24-летнюю Валерию Гриценко. Девушка работает у Мовчана по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Если верить резюме Валерии на сайте work.ua, еще в начале этого года она искала работу организатора массовых мероприятий. В графе профессия она указала, что хореограф-постановщик.

Валерия Гриценко, фото: facebook.com

Окончила Харьковскую государственную академию культуры. Как танцовщица работала в турецких отелях и на круизном лайнере.

У себя на странице в социальной сети Facebook, девушка участвовала в акции от президента "моя любимая статья". Когда Владимир Зеленский призвал граждан знать, соблюдать и уважать Конституцию Украины и пообещал начать с себя.

"Статья 45. Каждый работающий имеет право на отдых. Поэтому всем хороших выходных и отличного периода летних отпусков", - написала тогда Валерия.

Депутату Никитиной помогают муж и визажистка

Как мы уже писали, 33-летняя Марина Никитина (СН) на зарплату помощника взяла своего мужа Александра и мастера макияжа Викторию.

О своих помощниках Марина написала у себя на странице в социальной сети Facebook.

"Александр Никитин (муж депутата - Ред.) организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округу, занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского, затем как доверенное лицо ЧП "Слуга народа", он курировал волонтерское движение Зекоманды и продолжает эту деятельность. Именно за его знание округа и связи с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственные связи", – сообщила депутат.

Марина Никитина (слева) с мужем Александром и Викторией Гужвой, фото: facebook.com

По словам Марины Никитиной, обязанностями супруга-помощника будут: обработка обращений граждан, встречи с избирателями, функции водителя и охранника и "это все в ненормированный график".

Что касается молодой помощницы Виктории Гужвы, то на ее страницах в социальных сетях значится, что она визажист, бровист, бизнес-коуч, маркетолог. Имеет опыт в бьюти-сфере около 9 лет.

Относительно Виктории Гужвы депутат Никитина отметила, что это – волонтер команды Зе.

"Мы познакомились в Пологах во время работы в избирательных комиссиях. Идейный человек, честный и неподкупный. Будет вести, как помощница, документооборот, работать с корреспонденцией и СМИ", - написала Марина.

Как сообщала "Страна", Марина Никитина является членом комитета по вопросам аграрной и земельной политики, как и депутат Дмитрий Соломчук носит в Раду кроссовки больше чем за 14 000 гривен.