Первая леди 41-летняя Елена Зеленская для мероприятий в США, куда она отправилась вместе с супругом, выбрала наряды украинских дизайнеров. "Страна" разобрала несколько образов госпожи Зеленской.

Прилетела Леди Зе в Нью-Йорк в бежевом костюме уже знакомого нам по визиту в Бельгию бренда SIX. По трапу самолета она спускалась в жакете и широких брюках, черной футболке и туфлях на низком ходу.

Образ дополнила шелковым платком Gunia Project, который стоит $95 или 2280 гривен по курсу НБУ на 25.09.2019 года. Бренд одежды SIX. был создан в 2017 году дизайнером Юлией Богдан.

"Пиджак из коллекции, а для Елены был изменен только материал. Брюки были созданы специально для первой леди. Все ориентировочное стоимости наших жакетов есть на сайте. Они в одном ценовом диапазоне от коллекции к коллекции и одинаковы по стоимости для всех клиентов бренда", - рассказали "Стране" в пиар-службе бренда SIX. (точка в конце обязательна - Ред.).

Горный голубой

Костюм этой же марки Елена надела на благотворительный обед Fashion 4 Development, посвященный взаимодействию моды и дипломатии. Здесь же присутствовали первая леди Гаити и муж премьер-министра Люксембурга. А вот Мелания Трамп (США) и Бриджит Макрон (Франция), которые тоже прилетели на открытие 73-й Генассамблеи ООН, обед проигнорировали.

Отметим, что институт цвета Pantone определил самые модные цвета 2020 года. Актуальная палитра, связана с "природой, спокойствием и комфортом". В тренде будут различные оттенки зеленого, океана и "горный голубой".

Елена в костюме SIX., фото: instagram.com

Если верить ценам на официальной странице бренда, то цена на дизайнерские брюки SIX. колеблется в рамках €300-500, а жакет можно приобрести за €450-600. То есть, костюмы обошлись жене президента не менее, чем €1000 ($1100 или 26 400 гривен) каждый.

Пудрово-розовый

В рамках рабочего визита в США 41-летний президент Владимир Зеленский и его жена встретились с украинской диаспорой в здании Украинского института Америки.

На сей раз Елена была в жакете цвета пудры от украинского бренда ARTEMKLIMCHUK и черной юбке-трапеции. Напомним, что дизайнер Артем Климчук придумал для нее костюм с вышивкой для инаугурации.

Елена Зеленская в жакете от Артема Климчука, фото: instagram.com

Приталенный жакет на одну пуговицу, как у Леди Зе, отсутствует на сайте бренда, но Артем Климчук много чего шьет на заказ. Цену изделия определить сложно, но вещи с подиума у него продаются по цене до $3000.

Отметим, что экс-первая леди Марина Порошенко для таких мероприятий чаще выбирала платья. Естественно, в большинстве случаев тоже от украинских дизайнеров. А вот стилисты Елены хоть и выбирают отечественные бренды, но делают упор на брюки и пиджаки.

Темно-синий почти черный

Но платье на Елене все же было. В своем микроблоге Twitter Владимир Зеленский выложил протокольный снимок с президентом Америки и его супругой: "Вчера пообщались с Дональдом и Меланией Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди".

Официальная встреча лидеров Украины и США, фото: twitter.com

Как пишут иностранные таблоиды, Мелания Трамп надела на прием комбинезон от американского бренда Ralph Lauren, созданный специально для этого случая. Первая леди Украины была темно-синем почти черном платье с вышивкой и поясом.

Владимир и Елена Зеленские вернутся в Украину 26 октября.

Как писала уже "Страна", депутат Дмитрий Соломчук носит в Раду кроссовки больше чем за 14 000 гривен.