35-летний Алексей Гончарук - самый молодой премьер-министр за всю историю Украины. Он не женат и без детей, а в прессе нет ни одного упоминая о том, что Гончарук состоит в отношениях.

"Если вы спросите о его первой любви, то сказать ничего. Я Лешу с девушкой никогда не видела", - рассказала УП его классная руководительница. Она вспомнила, что на встрече одноклассников, многие из которых уже обзавелись детьми, она сказала Гончаруку, что и ему пора тоже жениться.

По словам учителя, Алексей только отшутился: "Все будет. Другим я пока занят".

И пока господин Гончарук "занят другим", "Страна" разыскала его фотоснимки разных лет. И, как оказалось, он довольно сильно изменился со времен своих младых лет.

В конце августа, как только стало известно кто стал премьер-министром - в микроблоге Twitter начали тиражировать фото Гончарука в шубе, берете и с оружием. За его спиной - икона, а на лице легкая улыбка.

Алексей Гончарук в шубе, фото: twitter.com

Естественно, комментарии не заставили себя ждать. Многие сравнивали Гончарука на этом фото с известным российским юмористом Максимом Галкиным: "муж Пугачевой на гастролях", "Максик, это ты?", "у Аллы Борисовны мантию взял?"

Много смешного писали, касательно шубы на Гончаруке: "Это же мексиканский тушкан!", "Все шубы у мамки перетягал", "Селедка под шубой", " В этом прикиде он больше похож на свихнувшегося львовского трудовика".

Так же были и те, кто ничего странного на снимке не нашел: "Премьер - как премьер. Ну по стандартам современной Украины, конечно. А что - Яценюк и Гройсман как то в лучшую сторону отличались?", "Можно подумать, вы по молодости не баловались и не делали дурацких фото".

Мы нашли еще несколько снимков из молодости Алексея.

В 2013 году у него была очень странная, какая-то нелепая стрижка.

Гончарук шесть лет назад, фото: facebook.com

Но стиль в одежде он и раньше предпочитал классический - костюмы-тройки, сорочки и туфли. На корпоративах Гончарук не брезговал реквизитом. Вот, к примеру, он в головном уборе с черепом и костями - символом пиратов.

Гончарук в пиратском головном уборе, фото: facebook.com

А вот эксперименты с длиной волос не прекращались. Носил Гончарук и мужскую версию стрижки каре. Был похож на поэта-лирика, мушкетера или сотрудника научно-исследовательского института времен Советского Союза.

Алексей Гончарук в 2011 году, фото: facebook.com

Свою политическую девственность Гончарук потерял в 2014 году. В 30 лет он вступил в партию "Сила людей".

"Теперь точно потерял политическую девственность!", - сообщил тогда Гончарук у себя на странице в социальной сети Facebook.

Алексей давно увлекается футболом. У него очень много снимков с футбольного поля во время игры.

"Майдан майданом, а футбол по расписанию", - подписал он так этот снимок, датированный 23 ноября 2013 года.

А еще Алексей занимается дайвингом и катается на лыжах.

"Дашите глубже", - написал он под этим снимком.

Как писала уже "Страна", глава Кабинета министров уже подал свою электронную декларацию за 2018 год и она появилась на сайте НАПК (Национальное агентство по предупреждению коррупции).

Однако по многим пунктам до сих пор остаются вопросы - и по квартире, и по машине, и по доходам. Как оказалось, в прошлом году он свой основной доход получил как предприниматель. То есть использовал распространенную схему по оптимизации налогов, когда человек оформляется ФОПом и с полученного заработка не платит подоходный налог. Интересно, что сейчас новые власти провели через Раду целый пакет законопроектов, который ограничивает предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.