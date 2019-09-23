Практически все депутаты от "Слуги народа" уже обзавелись помощниками. И на платных, и на общественных началах.

Как нам рассказывали в кулуарах многие нардепы, они делали упор на то, чтобы хоть один из помощников имел юридическое образование. Однако 33-летняя Марина Никитина (СН), которая прошла в парламент по округу №82 в Запорожской области, руководствовалась другими принципами при выборе сотрудников к себе в команду. Как оказалось, на зарплату она взяла своего мужа Александра и мастера макияжа Викторию. Как пишет "Комсомольская правда", жалование новых помощников будет составлять около 17 000 гривен в месяц.

О своих помощниках Марина написала у себя на странице в социальной сети Facebook.

"Александр Никитин (муж депутата - Ред.) организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округу, занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского, затем как доверенное лицо ЧП "Слуга народа", он курировал волонтерское движение Зекоманды и продолжает эту деятельность. Именно за его знание округа и связи с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственные связи", – сообщила депутат.

Марина и Александр Никитины воспитывают дочь Василису, фото: facebook.com

По информации сайта "Запорожский центр расследований", Александр ранее занимался ремонтом машин в городе Гуляйполе (Запорожская область) и до 10 сентября у него был зарегистрирован ФОП, где основным видом деятельности значился ремонт и техническое обслуживание автомобилей.

По словам Марины Никитиной, обязанностями супруга-помощника будут: обработка обращений граждан, встречи с избирателями, функции водителя и охранника и "это все в ненормированный график".

Что касается молодой помощницы Виктории Гужвы, то на ее страницах в социальных сетях значится, что она визажист, бровист, бизнес-коуч, маркетолог. Имеет опыт в бьюти-сфере около 9 лет.

В фотоблоге Instagram Виктория даже дает ссылку на магазин косметики, к которому, наверное, имеет какое-то отношение.

Как пишет сайт запорожский сайт 061.ua, марте этого года она совместно со старшей сестрой Ириной была в членах участковой избирательной комиссии в Пологовском районе от Владимира Зеленского.

Виктория Гужва, фото: facebook.com

Относительно Виктории Гужвы депутат Никитина отметила, что это – волонтер команды Зе.

"Мы познакомились в Пологах во время работы в избирательных комиссиях. Идейный человек, честный и неподкупный. Будет вести, как помощница, документооборот, работать с корреспонденцией и СМИ", - написала Марина.

Отметим, что Марина Никитина является членом комитета по вопросам аграрной и земельной политики, как и депутат Дмитрий Соломчук носит в Раду кроссовки больше чем за 14 000 гривен.