Знаменитый 43-летний украинский боксер Владимир Кличко провел выходной в парке "XII месяцев" под Киевом. В поселок Демидов брат мэра прилетел на вертолёте.

Как писала уже "Страна", в марте Владимир Кличко повысил квалификацию пилота. Вместе с ним была и его дочка, 4-летняя Кайя-Евдокия, которая живет с папой в Украине. По зоопарку, который работает круглый год, Кличко-младшего сопровождала охрана. Телохранители приехали к парку на джипах и аккуратно просили посетителей не приближаться к Владимиру, чтоб он мог нормально провести время.

Папа с дочкой гуляли по территории зоопарка и кормили животных, фото: Страна

Отметим, что в этом зоопарке очень много контактных зверей, которые не боятся людей. Напомним, что Владимир Кличко состоял в отношениях с голливудской актрисой Хейден Панеттьери, которая в 2014 году родила ему дочь. Сейчас Хейден живет в Америке и встречается с пастором.