На этой неделе народные депутаты работали в сессионном зале со среды по пятницу. В четверг явка депутатов была ниже обычного, а в пятницу они совсем расслабились. 28-летний Жан Беленюк (СН) уснул прямо во время заседания Верховной Рады, а его коллега 51-летний Сергей Литвиненко активно организовывал свой вечерний досуг.

Тот самый Литвиненко, который прошел в парламент по мажоритарному округу в Ровенской области, а на прошлой неделе попался на кнопкодавстве. Сегодня же Сергей Анатольевич в разгар рабочего дня занимался подготовкой пятничной вечеринки. Переписку запечатлели фотокорреспонденты "Страны".

Сергей Литвиненко обсуждает пятничный стол, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Во время заседания господин Литвиненко в месседжере WhatsApp давал распоряжения некому Андрею, касательно ужина. "Страна" дублирует диалог (орфография сохранена).

Литвиненко: - Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (украинский спирт из пшеницы, который не содержит примесей, является чистым, как "слеза" - Ред.)

Андрей: - Ок, сделаем.

Литвиненко: Може якогось шашлыка хай буде, помидоры, хлебушка. В затышку у армян якісь реберця може.

Андрей: - Я поняв, поїду візьму, багато брати?

Литвиненко: - Так щоб було...

На этом моменте переписка прервалась, так как народный депутат отвлекся на работу, поэтому окончательного меню мы так и не узнали.

Короче, весь этот диалог вкладывается в четыре буквы TGIF (англ. Thank God it's Friday) - Слава Богу, сегодня пятница! Так коротко называют празднование последнего рабочего/учебного дня недели.

Сергей Литвиненко, фото: facebook.com

Напомним, что с июля 2015 года до момента избрания в парламент - Сергей Литвиненко был и.о. директора ГП Зирненский спиртовой завод в Ровенской области.

Однако Литвиненко не первый из "Слуги народа", кто попался на переписке. В сессионном зале парламента Елена Криворучкина вела любовные диалоги, а ее коллега Лиза Богуцкая сообщила, что экс-президент Порошенко готовит путч.