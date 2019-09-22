В пятницу в кулуарах украинского парламента 47-летний депутат Николай Тищенко (СН) устроил очередной скандал. Он и его коллега по партии 35-летний Артем Культенко не смогли ответить на вопрос журналистов, кто стал новым главой министерства здравоохранения, хотя они голосовали за состав нового правительства.

"Попейте водички!"

Вместо того, чтобы ответить на вопрос, депутат-ресторатор Николай Тищенко (сеть заведений "Наша карта") посоветовал корреспондентке "попить водички".

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 19 сентября 2019 г.

"Попейте водички, вам полезно", - сказал Тищенко.

А Артем Культенко добавил, что "с радостью давал бы комментарии всем журналистам", но не понимает, зачем ему задают такие вопросы. Кстати, Культенко является замглавы комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

Журналистка даже пыталась объяснить, что общественность обеспокоена тем, что нардепы от "Слуги народа" не читают законопроекты, за которые голосуют. Поэтому она проверяет, знают ли они фамилии тех, за кого отдали голоса.

"А кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена?", - нахамил ей Тищенко.

Тищенко со сломанной рукой в первые дни работы парламента, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

И это далеко не первый раз, когда Николай ведет себя вызывающе с представителями СМИ. Замглавы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры уже неоднократно скандалил.

"Мне что, два года?"

29 августа он не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся из-за этого на журналистку. В тот день нардепы собрались возле Стены памяти павших за Украину, чтобы в День памяти защитников отдать им дань уважения. Там же был и Тищенко, у которого спросили, почему первый рабочий день новой Верховной Рады важно начинать именно отсюда.

"Потому что это пример для всех, что мы пришли работать и изменять страну. И в первый день мы пришли отдать дань уважения семьям погибших, воинов, героев, и только так – героев", - ответил он.

А вот на уточняющий вопрос, почему День памяти защитников назначен именно на 29 августа, нардеп ответить не смог и сказал, что этот вопрос нужно задать Владимиру Зеленскому. Журналистка попыталась снова уточнить, знает ли Тищенко, что именно произошло пять лет назад, но Тищенко начал возмущаться.

Поспілкувалися з Миколою Тищенко. Він образився pic.twitter.com/6bUwPbFgFN — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 29 августа 2019 г.

"Мы все помним и поэтому мы здесь. Спасибо", - сказал Николай и поспешил уйти, но тут же вернулся, чтобы высказать свое мнение о вопросах.

"Мне что два года? Я..я больше к вам не подойду. Мне же не два года, а вопросы вы задаете, как двухлетнему мальчику. Это был первый и последний раз, когда я с вами разговаривал", - пригрозил Тищенко и ушел.

"Вам бы не помешал тональный крем"

К журналистам "Страны" у Николая Тищенко тоже не самое лучшее отношение. Нашу корреспондентку Юлию Корзун он пытается обходить седьмой дорогой, а когда встреча неизбежна, говорит, что на вопросы отвечать не будет.

Также депутат-ресторатор, который ранее вел телепрограмму "Ревизор", раздает советы красоты парламентским журналистам. "Вам бы не помешал тональный крем", - говорит он и удаляется в сессионный зал.

Как писала уже "Страна", нардеп Дубинский пришел в парламент в футболке с принтом: "Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает?".