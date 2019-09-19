"Страна" продолжает изучать депутатов IX созыва Верховной Рады. На сей раз наше внимание привлек 38-летний Дмитрий Соломчук (заместитель главы фракции "Слуга народа"), а точнее его кроссовки. Вчера он пришел на заседание парламента в обуви итальянского дома мод Valentino.

Стоят такие кроссовки €520 или 14 180 гривен по курсу НБУ на 19.09.2019 года. Выполнены из кожи и замши. Немаловажно, что уже несколько сезонов подряд кроссовки на высокой подошве пользуются огромной популярностью. В fashion-индустрии за обувью в спортивном стиле со скрытой платформой закрепилось общее название "беккеты".

Так вот свои беккеты нардеп Соломчук обул под серый клетчатый костюм, который тоже вписывается в тренд осени 2019 года.

Сегодня же его наряд был менее вызывающим - от костюма осталась только легкая курточка.

Дмитрий Соломчук, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Дмитрий Соломчук во время предвыборной кампании возглавлял штаб команды Зе в Ровенской области. После выборов стал заместителем главы фракции президентской партии.

Господин Соломчук достаточно известен в аграрной тусовке. В 2007 году он создал и возглавил ООО Фирма "Агроцентр", которое занимается производством и продажей запчастей к сельхозтехнике. У предприятия есть филиалы в Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Львовской, Киевской и Житомирской областях.

Вместе с женой Еленой он владеет еще одним предприятием - ООО "Могул Лубрикантс", которое занимается розничной торговлей топливом. Интересно, что на территории предприятия "Агроцентр" находятся магазин детских игрушек agrobaby.com.ua и арт-кафе "Элеонора".

Дмитрий и Елена Соломчук, фото: facebook.com

У пары есть сын Дамиан (2016 года рождения), который в этом году пошел в один из самых модных детских садиков города Ровно - Babyland, где обучение стоит минимум 4000 гривен в месяц.

Семья Соломчук, фото: facebook.com

Судя по страницам в социальных сетях Дмитрия и Елены Соломчук, они любят путешествовать и ведут достаточно активную светскую жизнь.

Пара поженилась в 2010 году, фото: facebook.com

Елена Соломчук, фото: facebook.com

Как мы уже писали, депутат Ольга Коваль (СН) принесла в парламент сумку Gucci за $2650. А у депутата-стоматолога Дубнова на руке Breitling, а нардеп Палица носит Rolex за $26 000.