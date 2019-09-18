В ночь на 17 сентября в поселке Гореничи (25 км от Киева) сгорел особняк, владельцем которого является Олег Гонтарев, супруг экс-главы Национального банка Украины. По заявлению самой экс-чиновницы, это был поджог, в дом бросили коктейль Молотова и он загорелся. 54-летняя Валерия Гонтарева также сообщила, что вместе с особняком сгорели все документы и фотоархивы.

Но благодаря 60-летней Зое Томашевской (свахе Гонтаревой) кое-что таки сохранилось, правда в электронном виде. У родственницы экс-руководительницы Нацбанка в социальной сети "Одноклассники" было несколько альбомов с семейными фото, в частности с 30-летия зятя Антона, который женат на ее дочери Виктории.

Однако, после вчерашней публикации "Страны", Зоя переименовала себя в соцсетях на Францишековну Томашевскую (Муравьеву) и, к сожалению, удалила часть фотографий. Но нам удалось сохранить съемку прошлогодней вечеринки в стиле наркомафии.

Дело было в марте 2018 года, так как день рождения у Антона Гонтарева 8 марта. В прошлом году ему исполнилось 30 и в честь этого закатили банкет в ресторане итальянской кухни MARIO.

Зал ресторана MARIO, где происходила вечеринка, фото: mario-restaurant.kiev.ua

В зале для торжеств были столы для игры в рулетку, зона для фото в виде плаката, на фоне которого снимают обычно заключенных, а также много атрибутики, связанной с наркотиками. На шариках, которыми украсили зал написано "good luck mudak", "let's f*ck", "че за нах".

Всё было продумано и на столько реалистично, что возле лжекокаина мы рассмотрели маленькие футляры, в которых любители наркотических средств обычно носят с собой в кармане.

Сваты Гонтаревой веселятся на празднике, фото: ok.ru

На снимках присутствует и сама Валерия Гонетарева, похудевшая после санатория в Индии. Вместе с ней муж Олег, сыновья Никита и Антон (именинник), а также невестка Виктория и внук Дэвид.

Пользователей социальных сетей очень возмутило появление ребенка на такого рода празднике. "Неужели у этого мальчика нет занятий поинтересней, чем наблюдать за своими не совсем трезвыми родителями?", - пишут в комментариях.

На одной из фотографий Валерия Гонтарева демонстрирует необычную бутылку водки с марихуаной. Гостей угощали салатами, в частности оливье, разнообразными соленьями, сельдью, выпечкой, мясными блюдами.

Валерия Гонтарева с родственниками, фото: ok.ru

Конечно же, были конкурсы, судя по снимкам, в одном из них надо было засунуть голову в миску с кокаином. Также в развлекательной программе - танцы и стриптиз.

Как веселился сам именинник Антон, фото: ok.ru

В социальных сетях начали обсуждать торжество. Многие удивлены странному наряду, в котором явилась на праздник Валерия Гонтарева: "А как вам прикид Гонтаревой? Прямо Шамаханская царица. Бахрома прелесть", "Бахрома как на шторе. И,вообще,красота это страшная сила", "Она одета как Аладдин".

Кто-то успел перевести сахарную пудру в настоящие наркотики: "По самым скромным подсчетам, на тарелочке на 7-8 тысяч долларов муки (по среднерыночной стоимости). На всех гостей хватило бы с избытком. И, похоже, там еще сервис для гостей вроде того как "возьмите с собой домой еще тортика кусочек, утром с чаем полакомитесь". По крайней мере, на одном из фото возле "чудо-мисочки" тети Зои четко видны характерные капсулы, в которых любители муки эту самую муку и любят таскать в карманах своих Brioni и клатчах от Gucci".

Многие в шоке, как можно было вообще хранить такие фотографии в открытом доступе.

Кстати, помимо снимков с этой вечеринки, у Зои Томашевской есть еще множество фото с совместных отпусков со свахой Гонтаревой. Вот, к примеру, снимок из путешествия в Ниццу и Канны в 2017 году.

Зоя Томашевсая, Валерия Гонтарева и Никита Гонтарев, фото: ok.ru

Как мы уже писали, Валерия Гонтарева с младшим сыном Никитой живет в Лондоне (Великобритания). Никита пополнил ряды иностранных студентов Королевского колледжа Лондона (King’s College London). Сейчас это второй по величине лондонский колледж, который занимает пять кампусов, расположенных в самом центре города. Дипломы вуза котируются во всем мире.

Стоимость года бакалавриата здесь £17050 или около 522 412 гривен по курсу НБУ на 18.09.2019 года.

Сама Валерия Гонтарева работает в в Институте международных отношений Лондонской школы экономики (London School of Economics (LSE). Консультирует центробанки по вопросам монетарной и валютной политики.