В ночь на 17 сентября в поселке Гореничи (25 км от Киева) сгорел особняк, владельцем которого является Олег Гонтарев, супруг экс-главы Национального банка Украины. По заявлению самой экс-чиновницы, в дом бросили коктейль Молотова и он загорелся.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается", - заявила Валерия Гонтарева.

Однако в ходе следствия найдена зажигательная ракета и ряд других вещественных доказательств. Они переданы в криминалистическую лабораторию и уже изучаются. Камеры на месте происшествия зафиксировали одного человека. Об этом заявил руководитель отдела по коммуникациям полиции Киевской области Николай Жукович.

Также он опроверг данные о "коктейле Молотова", как средстве поджога. "Не было такого коктейля Молотова - мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую".

Напомним, что около двух недель назад в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой.

Автомобиль Аudi А7, который зарегистрирован на Валерию Гонтареву, фото: "Страна"/vk.com

Как мы уже писали, сама экс-чиновница вместе с младшим сыном Никитой живет в Великобритании.

в 2016 году "Страна" первой разыскала дом тогда еще главы Национального банка в Гореничах.

Супруг бывшего руководителя НБУ три года назад приобрел это поместье в элитном поселке под Киевом - 25 соток земли и 316 кв. м жилплощади. Это дом в японском стиле, а неподалеку находится особняк бежавшего генпрокурора Виктора Пшонки.

На территории было несколько невысоких строений, фото: ci.ua

"У дома Гонтаревой сохранились лишь ворота. Хороший дом был. В японском стиле. Сад с 20 метровым перепадом высот. Бассейн. Утром тут подозрительно пусто. Даже полиция внутрь не заходит. Свидетелей не опрашивает", - написал журналист Денис Иванеско.

Так выглядел внутри, фото: ci.ua

В доме было 4 спальни, каминный зал, гостиная, кабинет, комната отдыха, сауна и три санузла. Террасы по периметру фасада были сделаны в виде смотровых площадок, с которых открывался вид на главное украшения двора - японский сад с каскадом водопадов, редкими растениями (бамбук, сакура, магнолия) и бассейн.

Ручейки во дворе, фото: ci.ua

"Это работа архитектора Максима Филенко. Долгое время дом был выставлен под сдачу в аренду за 170 тыс. грн в месяц. Однако, в феврале мы его продали, ушел за 12,5 млн грн", - рассказала нам в 2016 году Светлана, менеджер по недвижимости.

Кстати, после публикации "Страны" о том, что супруг Валерии Гонтаревой приобрел необычный дом под Киевом в поселке Гореничи, пресс-служба Нацбанка подтвердила информацию.

В Украине против Валерии Гонтаревой сейчас расследуется ряд уголовных дел, в которых фигурирует и экс-президент Петр Порошенко. Поэтому сама экс-банкирша связывает инциденты с давлением на нее.

А вот оппоненты экс-главы НБУ говорят, что это может быть провокация с целью получения политического убежища в Британии. Кстати, сама Гонтарева уже допустила, что может обратиться к властям Туманного Альбиона с такой просьбой.

Именно так считает олигарх Игорь Коломойский, который предполагает, что Гонатерева, вероятно, останется в Лондоне. "Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - комментирует Коломойский.

Как писала уже "Страна", падчерица Вакарчука закончила университет в Британии, где учеба стоила 470 000 гривен в год.