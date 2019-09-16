В пятницу 13-го сентября Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Свадьбу 37-летней телеведущей и 44-летнего театрального режиссера называют "самой нестандартной".

В ЗАГС молодожены ехали не на лимузине, а в катафалке с красной обивкой, украшенный красными гвоздиками и надписью: "Пока смерть не разлучит нас". Как отметила Ксюша в своем фотоблоге Instagram, за это их оштрафовали сотрудники дорожно-патрульной службы, мол, "ехали не пристегнуты на месте гроба".

После официальной части Ксения и Константин отправились на венчание в храм "Большое Вознесение" у Никитских ворот.

Ксения и Константин в свадебном катафалке, фото: instagram/andrew_bayda

Венец над Ксенией во время таинства венчания держал ее друг и телеведущий Андрей Малахов.

"Я благодарен всем, кто понял и принял наше решение. Я не принимаю мысли о том, что что-либо, сделанное в этот важный день, было сделано не от сердца и не во имя Жизни. И я бесконечно горжусь моей удивительной женой, - прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя. Люблю.", - поделился впечатлениями со своими подписчиками Богомолов в Instagram.

Молодожены Собчак и Богомолов, фото: фото: instagram/andrew_bayda

Невеста переодевалась несколько раз - одно из платьев было от израильского дизайнера Galia Lahav. Жених же ограничился двумя костюмами, для официальной и для неофициальной части.

Отметим, что перед свадьбой Богомолов похудел на 18 кг.

Дальше была свадебная прогулка по городу и фотосессия.

Фотосессия в городе, фото: фото: instagram/andrew_bayda

Финальной локацией стал Музей Москвы, где был свадебный банкет в готическом красно-черном стиле. Гостей было около 300, а обязанности ведущего исполнял актер Игорь Верник. Свадебное торжество посетили: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его жена Татьяна Навка, гендиректор компании "Газпром нефть" Александр Дюков, актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 13 Сен 2019 в 9:51 PDT

Пели Филипп Киркоров, Глюк'OZA, Николай Басков и Светлана Лобода. Первый танец молодоженов был под хит Киркорова "Снег", который ему разрешила в свое время исполнять Ирина Билык.

"Выдали нашу КСЮШУ замуж за замечательного парня КОСТЮ и первый танец молодых под их любимую песню в исполнении вашего покорного слуги. Кстати, ещё НИ ОДНА ПАРА у кого я пел на свадьбе НЕ РАЗВЕЛАСЬ!", - отметил Киркоров.

Первый танец молодых, видео: youtube.com

"Хедлайнером" свадьбы стала певица Светлана Лобода, под чьи песни Ксения с Константином отрывались на танцполе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 14 Сен 2019 в 1:11 PDT

"Настоящая любовь -это взаимное проникновение без потери индивидуальности... так трогательно и так красиво... будьте счастливы, молодые", - написала Светлана и выложила видео кусочка своего выступления.

Подарком для жениха и гостей стал танец самой невесты под хит Ирины Аллегровой "Войди в меня". Ксюша появилась на сцене в черном балахоне и сперва разыграла сценку-пародию на исповедь в католическом храме, которая затем превратилась в эротическое шоу.

После этого танца Ксюши не осталось никаких сомнений, что она не беременна. Под обтягивающим боди телеведущей просто негде было спрятать живот.

Стоимость свадьбы Собчак и Богомолова эксперты оценивают в $200 000. В то же время говорят, что пара не потратила ни копейки, а все услуги получили по бартеру, за рекламу.

"Страна" уже писала, что Иван Дорн и Светлана Лобода поздравляли жену сенатора от Тульской области. День рождения супруги обошелся Дмитрию Савельеву в сумму около $152 000.