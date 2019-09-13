Вчера в Киеве состоялся финал конкурса "Мисс Украина 2019". Победила в нем 24-летняя харьковчанка Маргарина Паша. Она получила в приз 400 000 гривен и будет представлять нашу страну на "Мисс мира" в Лондоне (Великобритания).

На вопрос, как Маргарита восприняла свою победу, девушка призналась, что мечтала об этом: "Не знаю. Я начала плакать, потому что это была моя заветная мечта".

Маргарита Паша, фото: instagram.com

Марина Киосе (сестра директора конкурса Виктории Киосе), ведущая канала "112 Украина" завоевала звание "Мисс Интернешнал" и получила 200 000 гривен. А Диана Шабас из Нововолынска стала "Miss Earth" и тоже выиграла 200 000 гривен.

Марина Киосе, Маргарита Паша и Диана Шабас, фото: facebook.com

Кстати, в этом году состав жюри несколько изменился. В жюри сидели: телеведущая Маша Ефросинина, дизайнер одежды Андре Тан, победительница "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, ведущий Владимир Остапчук, народный депутат Николай Тищенко, дизайнер Юлия Айсина, комик Юрий Ткач, фехтовальщица Ольга Харлан, ведущий Богдан Юсипчук и продюсер Ирина Горовая.

Ирина Горовая, Катерина Кухар и нардеп Николай Тищенко, фото: instagram.com

Кто новая "Мисс Украина" и что о ней известно?

А тем временем "Страна" публикует фото Маргариты и факты, которые известны о девушке.

В 2015 году 24-летняя красавица уже участвовала в конкурсе, но тогда стала "Miss International".

Она родилась 5 июня 1995 года. Рост девушки - 174 см, а параметры 87-62-88.

Маргарита Паша, фото: instagram.com

Маргарита Паша - мастер спорта по художественной гимнастике. Девушка активно пропагандирует в социальных сетях здоровый образ жизни и физические нагрузки. Также Маргарита занимается йогой, играет на фортепиано и вышивает бисером иконы.

Икона, которую вышила Маргарита, фото: instagram.com

В 2018 году она получила степень магистра по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности", а на данный момент она является студенткой Киевского института международных отношений. В коротком комментарии в рамках конкурса девушка отмечала, что планирует в будущем заниматься политической деятельностью.

Маргарита Паша, фото: instagram.com

Также "Мисс Украина 2019" заверяет, что не делала вообще никаких пластических операций, что вся ее красота - натуральная. Но в 2015 году, когда она участвовала в конкурсе красоты, хирург Дмитрий Слоссер утверждал, что у нее увеличена грудь.

Маргарита Паша, фото: instagram.com

Интересно, что после победы девушки в конкурсе на почту сайта ТаблоID пришло анонимное письмо, в котором говорится о том, что Паша встречается с одним из владельцев "Мисс Украина", днепропетровским бизнесменом Александром Гузенко. Мол, Маргарита с самого начала знала, что победит, и этим хвасталась. Но никаких доказательств связи Паша из Гузенко предоставлено не было. Совместных фото в сети также нет.

Маргарита Паша, фото: instagram.com

То что у Маргариты есть парень становится ясно, просмотрев ее социальные сети. Дело в том, что у девушки есть посты с благодарностью тому, кто "все делает для нее". Но фотографии молодого человека отсутствуют.

Маргарита Паша, фото: instagram.com

Напомним, что в прошлом году был скандал с короной "Мисс Украина 2018". Титулом пару дней владела Вероника Дидусенко, которая была уличена во лжи. Как оказалось, Дидусенко скрыла от организаторов то, что была замужем и у нее есть ребенок.