Сегодня на очередное заседание украинского парламента народный депутат Александр Дубинский (СН) пришел в джинсах, кроссовках и футболке с неоднозначным принтом. На груди у 38-летнего народного депутата было написано "Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает?"

Александр Дубинский в сессионном зале, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Если очень коротко, то это фраза экс-президента Петра Порошенко, которая вошла в историю. В феврале тогда еще телеведущий Александр Дубинский опубликовал аудиозапись, где голос Петра Алексеевича спрашивает собеседника, каких ему не хватает реформ. Разговор якобы шел с Тимуром Хромаевым, главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым по поводу его поста в Facebook с критикой реформ в банковском секторе.

Отныне это предложение используют и в обиходе, а также оно стало поводом для парада мемов и смешных видео. Когда этот конфликт вышел на всеобщее обозрение, Дубинский сделал футболки под названием "Реформы" и начал их продавать среди остального ассортимента своего интернет-магазина Dubinskyproshop.

Стоит футболка 360 гривен и представлена в нескольких цветах.

К слову, по нашим наблюдениям, Александр Дубинский только в первый день работы парламента пришел в костюме и галстуке, в остальные - он предпочитает джинсы и футболки.

Дубинский в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Напомним, что в 2017 году пресс-служба Аппарата Верховной Рады попросила депутатов соблюдать определенный дресс-код.

"Уважаемые друзья! Во время посещения Верховной Рады просим вас придерживаться всемирных норм офисно-делового дресс-кода", - говорилось в сообщении.

Уточнялось, что стандартами офисно-делового стиля являются строгость, опрятность, сдержанность, элегантность, ухоженность. Посетителей также просили воздержаться от вечерней, спортивной, маскарадной, слишком откровенной, пляжной одежды и обуви.

Как писала уже "Страна", юморист Евгений Кошевой пришел на дебаты между Порошенко и Зеленским в толстовке с надписью POHUY. Лысый стоял за спиной у кандидата Зе в "хуюди" ценой в 1500 гривен.