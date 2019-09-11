Сегодня в Верховной Раде депутаты в первом чтении одобрили законопроект о незаконном обогащении. За основу взят законопроект №1031, который предусматривает внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности на незаконное обогащение.

Документ, в частности, предлагает дополнить Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это 255 000 гривен) его законные доходы.

Тем временем журналисты "Страны" заметили у нескольких депутатов дорогие аксессуары.

Как оказалось, 31-летний Артем Дубнов (СН) носит швейцарские часы класса люкс Breitling. У него модель из серии Superocean Heritage 46.

Если у Дубнова на руке оригинал, то стоят эти часы 140 850 гривен. Цена может варьироваться в зависимости от материала ремешка. Водонепроницаемость до 200 метров, а в корпусе находится сертифицированный хронометр с автоподзаводом. Корпус выполнен из стали, а стекло сапфировое. Главная его характеристика - высокая устойчивость к появлению царапин.

Артем Дубнов и президент Зеленский, фото: facebook.com

Напомним, что Артем Дубнов баллотировался по 213 избирательному округу на Троещине (Киев). Его связывают с бизнесменом, застройщиком и Андреем Вавришем, который в свою очередь является хорошим другом главы ОП Андрея Богдана.

Дубнов окончил стоматологический факультет Национального медицинского университета им. Богомольца по специальности "Cтоматология" и интернатуру по общей стоматологии на базе Национальной академии последипломного образования врачей им. П. Шупика. Также учился на юридическом факультете Университета экономики и права "КРОК" по специальности "Хозяйственное право". Врач-стоматолог-хирург в ООО "Клиника Дубновой" Стоматология ". Президент Всеукраинской общественной организации "Ассоциация имплантологов Украины"

Помимо Дубнова в дорогих часах пришел в сессионный 46-летний Игорь Палица, член депутатской группы "За будущее".

Мы рассмотрели, что народный депутат носит легендарный Rolex.

Игорь Палица носи швейцарские часы Rolex, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Близкий соратник олигарха Игоря Коломойского выбрал модель Rolex Daytona 116509, которая стоит по меньшей мере $26 000 или 646 880 гривен по курсу НБУ на 11.09.2019 года.

Как указано на официальном сайте компании Rolex, хронограф Daytona был впервые представлен в 1963 году. Модель разработали специально для профессиональных автогонщиков.

"Благодаря безелю (ободок) с тахиметрической шкалой этот надежный хронограф идеально подходит для измерения скорости в пределах до 400 единиц в час, будь то километры, мили или иные меры длины. Название и функции этих легендарных часов однозначно указывают на их принадлежность к миру автомотоспорта", - говорится в официальном описании.

Игорь Палица в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Часы на руке Палицы похожи на Rolex Daytona из 18-каратного белого золота с красной секундной стрелкой и черным циферблатом, на котором расположены три мелких счетчика.

"В то время как плавная центральная секундная стрелка отмеряет время с точностью 1/8 секунды, счетчики отображают часы и минуты истекшего времени. Благодаря этому автогонщики могут точно контролировать прохождение каждого отрезка трассы", – сообщает Rolex.

Как писала уже "Страна", депутат Ольга Коваль (СН) на первое торжественное заседание Рады пришла с сумкой Gucci за $2650.