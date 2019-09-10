22-летняя Мария Василевич, которая в последнее время везде появляется с Александром Лукашенко, заявила о своем желании стать депутатом. Баллотироваться в Палату представителей фаворитка 65-летнего президента Беларуси будет в Кальварийском округе №104 Минска.

"Конечно, у граждан создался образ депутата, немного отличающийся от меня, все наверняка привыкли видеть в этой роли людей постарше, поэтому вопрос про мой юный возраст очень популярен. Но напомню, что законодательно утвержден минимальный возраст для депутата: это 21 год, - а мне уже целых 22. Если серьезно, то мне очень хотелось бы, чтобы в парламенте были люди, говорящие с моим поколением на одном языке", - сказала девушка сайту TUT.BY.

Сбор подписей за выдвижение кандидатов продлится до 8 октября. А выборы в Палату представителей объявлены на 17 ноября.

Интересно, что Мария уже около года не отходит ни на шаг от Лукашенко, они вместе ходят на бал, в колхоз и на хоккей.

"Страна" собрала все, что известно о девушке из президентской ложи.

Лукашенко и Василевич, фото: belaruspartisan.by

В прошлом году Василевич стала победительницей конкурса "Мисс Беларусь". Ее параметры 86-60-90. В состязании "Мисс мира" она получила титул "Мисс мира Европа" и вошла в финальную пятерку участниц.

С того момента Мария и стала фавориткой Александра Лукашенко. В июле 2018 года Маша отправилась с руководителем страны в командировку в "Колхоз "Родина", где он в шутку предложил ей работу: "Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в "Купаловском" (агрохолдинг - Ред.) смотреться".

И Василевич согласилась приступить к делу сразу после истечения двухгодичного контракта. Но скорее всего этот диалог был в шутку.

Мария Василевич, фото: instagram.com

Спустя время выяснилось, что девушка глубоко заинтересовала первое лицо. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко рассказала, что руководитель страны лично готовил девушку к участию в конкурсе "Мисс мира" и даже научил ее колоть дрова, пишет ТаблоID.

28 декабря прошлого года, президент Беларуси принял участие в первом Республиканском новогоднем балу для молодежи, который прошел во дворце Независимости в Минске. Там он станцевал с Василевич вальс.

Лукашенко и Василевич в танце, фото: president.gov.by

"Этот бал - своего рода подарок за усердие, трудолюбие, отличную учебу, за вашу инициативность. Здесь лучшие их лучших", - заявил президент в начале мероприятия.

А уже 8 января Лукашенко удостоил девушку премии "За духовное возрождение" - за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность. На концерте после торжественной церемонии юная красавице сидела в зале рядом с Лукашенко, сообщает "Беларусский партизан".

Мария Василевич, фото: instagram.com

На "Славянском базаре в Витебске" первая красавица Беларуси присутствовала в президентской ложе словно близкий к семье человек. Только за последнюю неделю Лукашенко и Василевич вместе сходили на хоккей и съездили на празднование 1000-летия Бреста.

Мария Василевич, фото: instagram.com

В прошлом году Мария Василевич окончила факультет экономики и менеджмента БГЭУ и поступила в магистратуру. С начала лета Василевич работает соведущей программы "Добрай раніцы, Беларусь!" ("Доброе утро, Беларусь!").

Отметим, что Александр Лукашенко женат. В 1975 году он сыграл свадьбу с Галиной Радионовной. Они не разведены, но живут раздельно.

У Лукашенко трое сыновей: Виктор, Дмитрий и Николай. По основной версии, проходящей в СМИ, матерью 14-летнего Николая является Ирина Абельская, бывший главврач больницы Управления делами президента и экс-личный врач президента. У президента Беларуси семеро внуков.

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