7 сентября, в день обмена пленными, под Киевом в элитном конном клубе Equides прошел фестиваль - Roshen Music Fest. Второй год подряд корпоратив для менеджеров кондитерской корпорации Roshen (принадлежит экс-президенту Петру Порошенко) маскируют под музыкальное событие, где подают угощения и выступают известные исполнители.

Праздник состоялся в честь того, что "Рошену" исполнилось 23 года. На территории конного клуба обустроили фотозоны с логотипами виновника торжества, сцену, локации для фуршета и отдыха.

"Страна" разузнала подробности корпоратива.

Фотозоны с лого, фото: instagram.com

Традиционно, празднование в Лесниках не афишировали: ни одного анонса этого фестиваля в интернете обнаружить не удалось. По нашей информации, попасть на вечеринку могли только сотрудники корпорации по спискам. Ни пригласительные, ни билеты не продавались.

Сцена фестиваля, фото: instagram.com

Перед дорогими гостями пели: украинская группа The Hardkiss, британский поп и джаз певец Джейми Каллум и Jungle - группа из Лондона, исполняющая музыку в жанрах модерн-соул и неосоул.

"Как нам рассказали, фестиваль будет теперь каждый год в первой половине сентября. Позавчера была модная музыка. Спасибо тем, кто подобрал этих артистов для нашего вечера. Я, конечно, ничего не имею против LP или Димы Монатика, но все же - "Джангл" и Каллум - это на много круче. Танцевали практически все. После стола и десертов - это было очень кстати", - рассказал нам один из гостей мероприятия.

Отметим, что музыкальная часть корпоратива оказалась очень недешевой для организаторов. К примеру выступление Джейми Каллума на вечеринке закрытого типа стоит около $100 000, приезд группы Jungle - около $40 000, а вот The Hardkiss берут около $15 000.

Джейми Каллума считают самым успешным британским джазовым исполнителем. Его альбомы разошлись по всему миру тиражом более 10 миллионов. В прошлом году он уже приезжал в Украину и был хедлайнером Leopolis Jazz Fest во Львове.

Группа The Hardkiss на Roshen Music Fest, фото: instagram.com

Из угощений были салаты, канапе, фрукты и мясные закуски. Конечно же, много сладостей и выпечки. Наливали шампанское и крепкие спиртные напитки.

Атмосферу праздника создавал декор на летнюю тематику: большие фламинго, воздушные шары и уголок из соломы. На улице - столики, рядом с которыми приходилось стоять. Кроме того, были кабинки для фото, где сразу можно было распечатать снимки. Из развлечений - катание на сигвеях и конкурсы.

Зона для отдыха, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", в Киеве открыли первую кофейню кондитерской корпорации Roshen. Кафешка экс-президента Порошенко работает пока в тестовом режиме. Называется кофейня Nice On Cafe и находится в фирменном магазине Roshen (на Проспекте Науки).