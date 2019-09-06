На днях 20-летний Григорий Коломойский, сын олигарха Игоря Коломойского, впервые принял участие в неофициальной игре баскетбольного клуба "Днепр" с литовским "Невежис". Однако Коломойский-джуниор, который играет под номером 45, не набрал ни одного очка. Тем не менее, "Днепр" победил "Невежиса" из Кедайняя со счетом 84:78. Грегори (так называли парня за границей) недавно переехал в Украину из Израиля.

На снимках команды сын ИВК (Игоря Валерьевича Коломоского) выглядит очень эффектно: высокий, курчавый, бородатый и похожий на своего отца.

Его рост - 193 см, а вес - 95 килограммов.

Григорий Коломойский, фото: facebook.com

Ранее Коломоский-младший играл в израильском клубе "Маккаби Ришон ле-Цион".

А до этого в Америке он выступал под третьим номером "Cleveland State Vikings" (баскетбольная команда Университета штата Кливленд, США). Он учился в этом университете на специальности "Спортивный менеджмент".

Сын Коломойского, фото: facebook.com

Тогда его отец 56-летний Игорь Коломойский в интервью говорил, что сын "собирается подписать контракт с украинским клубом". И вот теперь стало ясно какой именно клуб имел в виду украинский олигарх.

Григорий Коломойский, фото: facebook.com

У Грегори есть швейцарский паспорт. В анкете на странице студенческой команды его городом рождения была указана Женева. Там же, по информации СМИ, живет его мать Ирина.

Познакомилась Ирина с Игорем Коломойским в летнем лагере, когда обоим было по 13 лет. Сейчас дети Коломойского: старшая дочь Анжелика и сын Григорий, считаются одними из десятки самых богатых наследников.

34-летняя Анжелика в 2011 году вышла замуж за Олега Бокоева. Кстати, она родилась в Украине, однако долгое время живет в Швейцарии.

Олег Бокоев и Анжелика Коломойская, фото: facebook.com

Социальные сети Грегори весьма скромны. Аккаунт в Instagram он уже удалил, а вот в социальной сети Facebook только несколько фотографий из детства.

Один снимок, скорее всего, с дня рождения мальчика.

Григорий Коломойский на вечеринке, фото: facebook.com

Как писала уже "Страна", падчерица Вакарчука закончила университет в Британии, где учеба стоила 470 000 гривен в год.