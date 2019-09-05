5 сентября в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi А7, на котором ездил Антон Гонтарев, сын экс-главы Национального банка Украины. Инцидент случился около полуночи на улице Владимирской, 69. Пожарные машину не спасли.

"Я выглянул в окно и увидел, что горит верх капота. Потом уже пламя перешло на шины, на салон. Ни дыма не было, ничего. И в этот момент какой-то человек сел в машину и уехал. Что интересно: пожарные ехали больше двадцати минут. И это при том, что их часть прямо на соседней улице", - рассказал "Стране" очевидец.

Автомобиль невестки Гонтаревой, фото: Кирилл Малышев, "Страна"

Как мы уже писали, сама экс-чиновница Гонтарева вместе с младшим сыном Никитой живет в Великобритании, а сын Антон с женой Лерой и сыном Дэвидом - в Украине.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами (Валерия Гонтарева попала под машину - Ред.), на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", - сообщила экс-глава НБУ.

Напомним, ранее она заявляла об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского.

В тоже время, в Госбюро расследования ждут Гонтареву на допрос по делу о её соучастии в коррупционных схемах хищения средств "Укроборонпрома". И, более того, суд уже дал санкцию на принудительный привод Гонтаревой на допрос.

Что известно о невестке Гонтаревой?

Буквально летом прошлого года Валерия Гонтарева вместе с невесткой Валерией Томашевской (девичья фамилия) дефилировали на красной дорожке 9-го Одесского международного кинофестиваля.

Валерия Томашевская (слева), Валерия Гонтарева (по центру), фото: dumskaya.net

Жена Антона Гонтарева, старшего сына экс-главы НБУ не часто выходила вместе а свет со своей знаменитой свекровью. Однако, ее социальные сети регулярно пополнялись фотографиями из путешествий по всему миру.

Валерия Томашевская, фото: vk.com

Она посетила Францию, Испанию, Юго-восточную Азию, Южную Африку. Также бывала и в Англии, наверное гостила у Валерии Гонтаревой.

Невестка Гонтаревой на Бали, фото: vk.com

"Страна" сообщала, что в 2011 году Антон Гонтарев женился на Валерии. Вместе они воспитывают сына Дэвида. Раньше семья жила за городом в коттеджном поселке "Севериновка", что в 23 км. от Киева. А теперь они обосновались центральной части Киева, где под домом на улице Владимирской и сожгли автомобиль.

Отметим, что декларация Гонтаревой последний раз обновлялась в 2018 году и среди тех авто, которые указаны в ней, Audi А7 не было. Единственное, что действительно связывает сына экс-главы НБУ с происшествием, это то, что пожар произошел на улице Владимирской, 69.

По данным онлайн-сервиса проверки компаний YouControl, в одной из квартир именно по этому адресу находится офис компании "Ревизион". Одним из ее совладельцев и бенефициаром является именно Антон Олегович Гонтарев.

Также в описании компании обозначена некоторая информация о бенефициарах и соучредителях. Там указано, что Гонтарев проживает на улице Владимирской.

Свадьба Антона и Леры состоялась в 2011 году, фото: ok.ru

Когда Валерия Гонтарева еще подавала декларации, в них было указано, что ее сын Антон владеет двумя квартирами в Киеве: 55,7 и 41,3 кв.м. Кстати, в одной из них на улице Эспланадной (район станции метро "Дворец Спорта") он и прописан. А дом в "Севериновке", где они раньше жили, принадлежит его маме - Валерии Гонтаревой.

Еще в своей е-декларации Гонтарева указывала, что старший сын Антон владеет 80% ООО "Европивзбут" и третью ООО "Вансер груп". Эта информация подтвердилась в выписках из Реестра предприятий и предпринимателей.

Что касается видов деятельности этих предприятий, то их много и они достаточно разнообразны.

Общество с ограниченной ответственностью "Европивзбут" занимается розничной торговлей продовольственных товаров, функционированием ресторанов, организацией строительства, оптовой покупкой и продажей недвижимости. А вот основным видом указана упаковка.

Антон Гонтарев числится в "Европивзбуте" руководителем и подписантом.

Предприятие "Вансер груп", где Гонтареву принадлежит 33,40%, оказалась с весьма интересной и обширной деятельностью. Чем только не занимается компания. Основной вид деятельности - производство машин и оборудования общего назначения. А помимо этого: выращивание овощей, корнеплодов, зерновых и косточковых фруктов, ягод, орехов, послеурожайная деятельность, производство химической продукции, оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Оптовая торговля твердым, жидким и газоподобным топливом. Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания. Поставки готовых блюд к событиям (кейтеринг).

Антон Гонтарев, фото: vk.com

Кроме того, в Едином реестре юридических лиц Антон Гонтарев значится как частный предприниматель, который предоставляет в "аренду и эксплуатацию собственную или арендованную недвижимость".

Младший сын Никита вместе с мамой переехал в Лондон. Здесь они живут в арендованной двухкомнатной квартире. Никита Гонтарев пополнил ряды иностранных студентов Королевского колледжа Лондона (King’s College London). Сейчас это второй по величине лондонский колледж, который занимает пять кампусов, расположенных в самом центре города. Дипломы вуза котируются во всем мире.

Стоимость года бакалавриата здесь £17050 или 522 412 гривен по курсу НБУ на 05.09.2019 года.

Никита Гонтарев, фото: facebook.com

Сама Валерия Гонтарева работает в в Институте международных отношений Лондонской школы экономики (London School of Economics (LSE). Консультирует центробанки по вопросам монетарной и валютной политики.