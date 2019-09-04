Вчера было две темы дня: отмена неприкосновенности для народных депутатов и переписка 47-летней Елены Криворучкиной (СН), которая сообщила своему партнеру, что так как неприкосновенность сняли, теперь она хочет заниматься с ним любовью день и ночь.

Елена Криворучкина на рабочем месте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

После того, как "Страна" опубликовала фото романтического диалога, на официальной странице депутата Криворучкиной в соцсети Facebook появилось сообщение, где она просит ей не завидовать.

"Передаю привет журналистам, которые ничего не слышали о вмешательстве в личную жизнь. Я не только депутат, я, прежде всего, человек. Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что я в отношениях. Во-первых, хочу напомнить, что кумой Юрия Корявченкова я не являюсь, проверяйте хоть, когда публикуете. Во-вторых, переписывалась я в официальном перерыве, об этом почему-то забыли написать. Во-третьих, не завидуйте", - написала Криворучкина или ее помощники.

Елена Криворучкина, фото: facebook.com

Дело в том, что на местных сайтах Кривого Рога, где по мажоритарке баллотировались и Юрий Корявченков (Юзик из "95 квартала"), и Елена Криворучкина - была информация, что последняя является кумой жены экс-кварталовца.

При этом они действительно давно дружат. По информации "Страны", Криворуxкина более трех лет приятельствует с Татьяной Корявченковой, которая, кстати, принимала активное участие в предвыборной компании "Слуги народа".

Татьяна Корявченкова (четвертая слева) рядом с Еленой Криворучкиной на инаугурации президента в Киеве, фото: facebook.com

Что касается перерыва в заседании, то он был объявлен с 11:45 до 12:15. После перемены - спикер начал свою речь в 12:28, а фотографию мы сделали в 12:22. То есть, перерыв уже закончился, но реально вторая часть заседания еще не началась.

Публикация о "зеленой кнопочке" и снятии неприкосновенности вдохновила многих на фотожабы и смешные картинки.

А телеведущий программы "Затерянный мир" Валерий Сараула (канал 2+2) совятил госпоже Криворучкиной стихи, которые продекламировал на своей странице в соцсети.

"Написала депутатка, що хоче кохатись.

Хоче жінкою побути, а не депутатись.

Має кнопочку зелену, має пишну вроду,

Та не може скористатись, бо - слуга народу".

Также Валерий обратился к депутатскому большинству в Верховной Раде с предложением зарегистрировать законопроект, который позволил бы установить в Верховной Раде секс-кабинки, чтобы ничто не отвлекало депутатов от законотворчества.

Но больше всего эта история обеспокоила народных депутатов. Они начали прятать свои телефоны и себя. Всю вторую половину вчерашнего заседания они вели переписки в карманах, под пиджаками, прикрывались листочками и изобретали любые методы, чтобы их не сфотографировали.

Депутат Елизавета Богуцкая (СН), которая уже попалась на переписке с Леночкой, где сообщала, что экс-президент Петр Порошенко готовит путч, стала осторожничать. Она свой телефон отворачивала от ложи прессы.

Напомним, что после того, как переписка Богуцкой попала в новости, сам президент Владимир Зеленский с трибуны призвал народных избранников действовать и голосовать, не отвлекаясь на лишние диалоги.

"Меньше смсок, больше законов, народ ждет!" - сказал Зеленский.

Лиза Богуцкая, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Ее коллеги по фракции Игорь Васильев, Богдан Торохтий, Александр Аликсийчук, Вячеслав Медяник, Ирина Венедиктова, Лада Булах, Олег Семинский тоже спасались от фотографов как могли.

Как депутаты со "Слуги народа" прячут свои телефоны, после нескольких скандалов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как писала уже "Страна", Михаил Радуцкий, депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" высказал сожаление о том, что его переписка с использованием нецензурной лексики стала достоянием общественности.