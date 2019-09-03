Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада приняла решение об отмене неприкосновенности для народных депутатов. "За" внесение изменений в законопроект №7203 (об изменении статьи 80 Конституции Украины касательно депутатской неприкосновенности - Ред.) проголосовало 373 народных избранника.

Как только решение было принято, Елена Криворучкина (СН), которая прошла в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге, решила об этом сообщить абоненту "Любимый". Романтическую переписку запечатлели фотокорреспонденты "Страны".

Елена Криворучкина переписывается с "Любимым", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Во время заседания Елене пришли сообщения в мессенджере Telegram. Тот, кто подписан нежно "Любимый" писал Криворучкиной транслитом (передача текста с помощью чужого алфавита - Ред.), "Страна" дублирует диалог.

Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: - Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: - Знаешь, знаешь.

Любимый: - Лен, ты где?

Криворучкина: - Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

На этом моменте Елена перевернула свой телефон.

Кто такая Криворучкина и чем известна?

Елена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Она эколог, экономист и активный участник предвыборной кампании президента Зеленского. В 1995 году Елена стала ассистентом в Криворожском экономическом институте и прошла путь до доцента Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

Елена Криворучкина, фото: facebook.com

В прессе была информация о том, что Елена Криворучкина является кумой жены нардепа Юрия Корявченкова (Юзик со студии "Квартал 95").

У Елены есть дочь Елизавета, которая в прошлом году закончила КИМО (институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко). На личной странице Криворучкиной в социальной сети Facebook есть снимки с торжественной церемонии вручения дипломов.

Елена Криворучкина с дочкой Елизаветой, фото: facebook.com

Как оказалось, Криворучкина любит одежду модных брендов. На выпуск к дочке она пришла в платье-футболке итальянского бренда Mochino. Вещь с принтом курящей коровы из коллекции 2016 года, но в онлайн магазинах можно еще отхватить и себе экземпляр. Стоит такое $276 или 6970 грн по курсу НБУ на 03.09.2019 года.

Напомним, что на первом заседании украинского парламента ІХ созыва, "Страна" сделала фото переписки нардепа Лизы Богуцкой (СН) с некой Леночкой, где депутат сообщает что экс-президент Петр Порошенко планирует путч.

После того, как переписка была опубликована, президент Владимир Зеленский с трибуны призвал народных избранников действовать и голосовать, не отвлекаясь на лишние диалоги.

"Меньше смсок, больше законов, народ ждет!" - сказал Зеленский.