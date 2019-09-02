Сегодня, 2 сентября, для 6-летнего Кирилла Зеленского, сына президента, прозвенел первый звонок. Мальчика провожали в "Новопечерскую школу" родители и старшая сестра Саша, которая перешла здесь в 9-й класс.

41-летний президент Зеленский пришел за 10 минут до начала линейки, которая началась в 9.00 во дворе школы. На входе его ждали журналисты и Владимир очень возмутился, когда увидел, что ходят сфотографировать первоклассника Кирилла.

"Зачем вы моего сына снимаете?" - спросил он.

А его супруга закрыла рукой объектив журналиста.

Зеленский идет к школе, фото: vesti-ukr.com

По наблюдениям фотокорреспондентов "Страны", Владимира сопровождал один охранник. После торжественной части, Владимир и Елена зашли в класс, где рассаживали детей за парты. Кирилл Зеленский ходит в 1-Б класс.

Зеленский на линейке в школе, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Сегодня у малышей сокращенный день, их отпустят уже в 12.30, а завтра начнется полноценная учеба.

По нашей информации, Кирилл Зеленский также ходил сюда в подготовительные классы.

Как писала уже "Страна", в этой школе учится 15-летняя Саша Зеленская. "Новопечерская школа" открылась в 2014 году и находится на территории ЖК "Новопечерские Липки" (улица Драгомирова).

Вместе с подругами она даже успела сделать модное селфи в уборной комнате учебного заведения.

Саша Зеленская (справа) с подружками, фото: instagram.com

Обучение в школе платное. Родители учеников 1-5 классов платят в год $12 850, а 6-11 классов - $10 850. В эту стоимость входят все необходимые материалы, персональный планшет, который задействован наравне с учебниками, школьная форма от дизайнера Лилии Пустовит, спортивная форма, двухразовое питание, посещение творческих кружков и спортивных секций, а также ежегодный медицинский осмотр.

За отдельную плату можно заказать дополнительное питание: завтрак (1900 гривен в месяц) и вечерний перекус (1700 гривен в месяц).

Ученики заняты в школе с 9:00 до 18:00. На территории есть спорткомплекс с бассейном, гончарный класс, зал для репетиций оркестра, площадка для игры в петанк (вид спорта, где бросают тяжелые шарики).

Здание охраняется по периметру, а вход осуществляется по ученическим пропускам.

Саша Зеленская учится по канадско-украинской интегрированной программе (Blended Program). Это обучение по государственной украинской программе образования, усовершенствованной наиболее эффективными канадскими методиками и технологиями.

Баллы сертификата, полученного по окончании программы, зачисляются иностранными высшими учебными заведениями без дополнительного подтверждения.

Отметим, что "Новопечерскую школу" для своих детей выбрало немало богатых и знаменитых украинцев. Здесь учились или до сих пор грызут гранит науки: Кристина, младшая дочь бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, Глеб, сын певицы Ирины Билык, Злата, дочка телезвезды Ольги Фреймут и Нана, дочь ведущей Маши Ефросининой.

Кстати, если здесь учится двое детей из одной семьи, то на обучение предоставляется скидка в размере 5% на каждого ребенка. Получается, что президенту Зеленскому удастся даже немного сэкономить семейный бюджет.