Вчера назвали имя нового премьер-министра Украины. Им стал 35-летний Алексей Гончарук, за назначение которого проголосовало 290 народных депутатов.

Глава Кабинета министров сразу же подал свою электронную декларацию за 2018 год и она появилась на сайте НАПК (Национальное агентство по предупреждению коррупции).

Однако по многим пунктам остаются вопросы - и по квартире, и по машине, и по доходам.

Невижимость и авто

Как оказалось Гончарук в свои годы далеко не бедный человек. В финансовой отчетности отображено, что он владеет квартирой в Чернигове (71 кв.м.), а в столице арендует апартаменты, метражом 78 квадратных метров. Правда, стоимость аренды Алексей в документе не указал.

Алексей Гончарук за рулем автомобиля, фото: facebook.com

На нового премьера оформлена машина Jaguar X-Type 2007 года выпуска. И здесь опять же он почему-то скрыл ее стоимость на момент покупки.

Jaguar X-Type 2007 года выпуска

Если верить сайтам по продаже автомобилей, на сегодняшний день такой б/у "Ягуаром" с пробегом около 100 000 километров стоит не менее $10 000.

Деньги

За прошлый год Гончарук задекларировал 1 млн 850 тысяч гривен дохода. Большую часть денег (почти 1,789 млн) чиновник указал в графе "доход от предпринимательской деятельности". Опять же без уточнений. Получается, что каждый месяц некий бизнес приносил Алексею чуть больше 149 000 гривен.

Вполне вероятно, что он использовал очень распространенную схему относительно легального ухода от налогов, оформив себя ФОПом (физлицом-предпринимателем) на упрощенной системе.

На это указывает и крайне скромный размер официально задекларированной зарплаты премьера в прошлом году (5064 грн/мес), когда он руководил весьма крупной организацией - Офисом эффективного регулирования (BRDO).

Это структура, которая была создана на гранты Евросоюза. Организация занималась разработкой реформ для украинского правительства, которые затем и реализовывал Кабмин – сначала Яценюка, а потом и Гройсмана.

И вряд ли бы ее Гончарук возглавлял за менее чем 200 долларов в месяц. Поэтому, действительно, похоже, что была использована оптимизационная схема с СПД. И поэтому будет интересно посмотреть как он будет бороться с ней уже в качестве премьера, побужая платить налоги с зарплаты украинских предпринимателей.

В декларации есть и графа о корпоративных правах, где Гончарук записал, что является членом обслуживающего кооператива "Садовое общество "Астрон".

Однако в открытой базе предпринимателей по этой организации он проходит как основатель (2016 год) и как руководитель вплоть до 4 июня 2019 года.

Кроме того, Гончарук задекларировал 89 617 грн на счетах в "УниверсалБанке" и 68 744 грн в "АльфаБанке", а также 100 000 грн, $84 000 и €36 000 наличных средств.

Личная жизнь

Алексей Гончарук холост и детей у него нет.

Единственное, что известно наверняка, свою политическую девственность Гончарук потерял в 2014 году. В 30 лет он вступил в партию "Сила людей".

"Теперь точно потерял политическую девственность!", - сообщил тогда Гончарук у себя на странице в социальной сети Facebook.

Судя по его общедоступным фото, Алексей любит красное вино и кататься на лыжах.

Алексей Гончарук, фото: facebook.com

Также новый премьер-министр любит футбол и играет в него.

Алексей Гончарук на футбольном поле, фото: facebook.com

Как писала уже "Страна", в Офис президента Гончарука пригласил Андрей Богдан, с которым они познакомились в мае 2019 года.