Сегодня, 29 августа, Верховная Рада IX созыва начала свою работу. Депутаты получили удостоверения и произнесли присягу. Пока утверждались должности и проходили голосования, фотокорреспонденты "Страны" рассматривали внешний вид нового парламента и, конечно же, дорогие аксессуары.

В первый же день отличилась 28-летняя Ольга Коваль, депутат от "Слуги народа". Для первого рабочего дня в Верховной Раде девушка выбрала брючный костюм розового цвета. А в руках у нее была стеганная сумочка в тон, которую она несла логотипом к себе. Как оказалось, Коваль пришла с кожаным аксессуаром от итальянского дома моды Gucci.

Стоит эта сумочка $2650 или 66 850 гривен по курсу НБУ на 29.08.2019 года. Аксессуар с золотистой фурнитурой GG, съемной цепочкой и кожаным ремешком через плечо. Бесплатно в Украину эта сумка не приедет. Доставка обойдется от $35. Кстати, аксессуары Gucci по популярности на третьем месте после Armani и Prada.

Многие женщины-депутаты для сегодняшнего торжественного заседания выбрали одежду белого цвета. Традиционно в белом была 58-летняя Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины, а ее соратница 31-летняя Алена Шкрум надела костюм молочного цвета. 26-летняя Елена Мошенец со "Слуги народа" пришла в кружевном белом платье. А еще в белом пиджаке американского бренда Ralph Lauren засветилась в парламенте 38-летняя Леся Забуранная (СН). Стоит такой около $250.

Дамы в белом: Леся Забуранная, Юлия Тимошенко, Елена Мошенец, Алена Шкрум, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В отличии от предыдущих лет, 53-летняя Ирина Луценко (ЕС) выглядела мрачновато. Она пришла в костюме бледно-голубого цвета, образ спас яркий шарфик.

Ирина Луценко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Черный цвет для первого заседания парламента выбрала 41-летняя Виктория Сюмар (ЕС). Она украсила темную одежду яркими бусами в украинском стиле.

Виктория Сюмар, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В очень странном и не совсем уместном кружевном костюме пришла в парламент новоизбранная депутат Ирина Аллахвердиева от "Слуги народа", которая на днях отметила свое 41-летие.

Ирина Аллахвердиева, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Отметим, что похожие костюмы были в нескольких коллекциях прошлых лет у итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Кстати, по графику парламентарии соберутся и завтра в Верховной Раде, а вот после выходных - рабочий день у них назначен на вторник, 3 сентября.