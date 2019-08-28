Сегодня в социальной сети Facebook тиражировали снимок, на котором Андрей Богдан, глава Офиса президента лежит на кресле в зале ожидания, а его голова - на женских коленях.

В комментариях начали предполагать где же это 42-летний соратник президента и что это за дама, чьи коленки видны в кадре.

Фотографию выложил журналист Юрий Николов, уточнив, что снимок ему прислали анонимно.

"Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения "приватных" кандидатов в Кабмин", - написал Николов.

Напомним, что 24 августа Богдан был в Сен-Тропе (Лазурный берег Франции).

Там он посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera. А конкретнее - был гостем на свадьбе 32-летнего юриста Андрея Довбенко с адвокатом Анной Огренчук.

Чтобы разобраться и уточнить обстоятельства, мы связалась с Анастасией Сличной. Именно с ней Богдана неоднократно видели на различных мероприятиях, а в интервью "Стране" девушка рассказывала, что они вместе уже около года.

"Да, на этом снимке действительно я в аэропорту Ниццы вместе с Андреем, но кто нас сфотографировал не знаю, возможно это был пассажир нашего рейса. Мало приятного, в том, что тебя снимают, когда ты даже об этом не подозреваешь", - говорит Анастасия.

Также девушка уточнила, что глава Офиса президента не спит в аэропорту, а просто отдыхает: "Вылет был ранний, а дорога предстояла долгая. И в целом, что может быть приятнее, чем отдохнуть на коленях у любимой девушки?", - шутит Анастасия.

Анастасия Сличная и Андрей Богдан, фото: из личного архива

Как писала уже "Страна", спутница Андрея Богдана в прошлом была кинопродюсером компании Wise Vision (в основном она занималась съемками фильмов).

Сейчас Анастасия – сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица (вместе с Ириной Пожарской) бренда купальников La Marе.