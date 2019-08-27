На днях 26-летняя гимнастка Анна Ризатдинова пожаловалась, что журналисты в последнее время упоминают о ней только в связке с нардепом Александром Онищенко. Тем более, они уже не вместе, а ее все еще называют его "женой".

"Мне обидно, что пресса связывает меня с Онищенко. Я всего достигла сама. Я считаю, неуместным связывать. Александр - отец моего ребенка. Мы не вместе. Человек меня закрыл. Я не готова сидеть дома, гладить, готовить", - заявила 26-летняя Ризатдинова, назвав эти обстоятельства причиной развода и уточнила что танцевальный проект помог ей начать новую жизнь с чистого листа.

Об этом спортсменка рассказала в видеодневнике телешоу "Танцы со звездами" (1+1). Ведущие уточнили, что жизнь с бывшим напоминала ей "золотую клетку". Там же в сюжете показывали кадры, как Ризатдинова плачет и просит поддержки.

Забегая наперед отметим, что в первом эфире Анна Ризатдинова и Александр Прохоров блестяще выступили и получили самые высокие оценки. Они исполнили танец пасадобль под трек украинской группы HARDKISS.

Анна Ризатдинова в слезах, фото: 1plus1.ua

Но, чтобы выяснить, неужели у пары все так плохо и почему гимнастка столько всего наговорила об отце своего ребенка - "Страна" связалась и с Анной и с Александром.

В комментариях нам спортсменка уточнила, что сказанное напрямую не относилось к Онищенко и совместной жизни с ним.

"Я благодарю судьбу за каждую минуту своей жизни, за каждого человека, за все испытания и радости. Каждая, без исключения, история любви уникальна и прекрасна по-своему. Я благодарна Александру за наше время и за наш подарок судьбы – Ромочку", - говорит Анна.

Обязанности домохозяйки, о которых она поведала в сюжете, Ризатдинова комментирует вскользь, а об Онищенко вспоминает только хорошее.

"Я действительно не люблю стирать и убирать, но к Александру это не имеет отношения. Я хочу заниматься теми делами, которые будут менять наш мир к лучшему. В нашей совместной жизни было много прекрасных, памятных и трогательных моментов, за которые я очень ему благодарна и храню в памяти. Александр - замечательный и очень ответственный отец. Самое главное - всегда оставаться людьми, ведь дети - это наиболее хрупкое и дорогое, что есть в нашей жизни", - подытожила она.

Родители с сыном Ромой, фото: instagram.com/facebook.com

Также мы связались с Александром Онищенко, и он подтвердил, что у каждого своя жизнь, однако фраза о том, что "он ее закрыл" вызывает у него недоумение.

"Да, мы не вместе уже более года. И вообще сложно кого-то закрыть, если ты один в доме. Закрывать попросту некого. Анна давно занимается своими делами, проводит мастер-классы по всему миру, участвует в различных шоу. У меня же свои дела. Я живу в другом месте, в маленькой деревне в Испании. И весь прошлый год я занимался подготовкой квалификации в Олимпиаде", - объясняет Онищенко.

Анна с сыном Романом, фото: instagram.com

Причину расставания с гимнасткой Александр комментирует по-своему: "Когда у нас начались отношения, я был успешным украинским бизнесменом, и ничего не предвещало беды. Однако вскоре случился конфликт с президентом, скорая эмиграция и целый шлейф проблем. Из меня сделали врага народа. У Анны своя жизнь, своя судьба, своя карьера, на которую накладывалась тень моей в хлам испорченной репутации. Я решил отойти в сторону, чтобы мои проблемы не отображались на ее карьере. Но никто в клетку никого не сажал. Это не мой стиль. Я люблю свободу, как по отношению к себе, так и по отношению к женщине".

Анна с сыном Романом, фото: instagram.com

Напомним, 12 ноября 2017-го Анна Ризатдинова, знаменитая украинская гимнастка, обладательница бронзовой медали на Олимпиаде в Рио впервые стала мамой. Долго ходили слухи, что отец – беглый народный депутат Александр Онищенко. Но их никто не подтверждал. Чуть позже в эксклюзивном комментарии "Стране" Онищенко признался, что ребенок действительно его и он счастлив снова стать папой (помимо Романа у него есть двое детей: дочь Диана и сын Александр).

Александр Онищенко с сыном Сашей (от брака с "Мисс Украина-1997" Ксенией Кузьменко), фото: instagram.com

Также Александр Онищенко заверил нас, что он холост и не женился на Ризатдиновой. "С удивлением прочел о себе в "Википедии" (свободная электронная энциклопедия. – Ред.), что я женатый человек, и очень удивился. Это не так, официально я ни с кем не расписан. Могу паспорт показать", – заявил нам Онищенко.