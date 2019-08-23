Сегодня, 23 августа, президент Владимир Зеленский поднял флаг Украины на Софийской площади в Киеве. Торжественная церемония началась ровно в 9 часов утра.

Владимир Зеленский во время церемонии, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

41-летний президент прошел перед школьниками и военными, также сфотографировался с детьми и большим флагом. Часть правоохранителей в честь праздника выстроились в форме тризубца и прошла маршем. Интересно, что на свой пиджак Зе прикрепил значок в виде сине-желтого флага.

Зеленский на Софийской площади в пиджаке со значком-флажком, фото: president.gov.ua

Напомним, что вчера президент призвал украинцев по всему миру присоединиться к флешмобу и вывесить на своих зданиях флаг Украины.

Сам же Зеленский помимо того, что украсил пиджак, приехал на мероприятия в черном седане Mercedes, у которого вместо номерного знака были государственные символы.

Два "мерса" Зеленского: основной для президента и авто сопровождения, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В этот праздничный день Владимира Александровича сопровождал еще один "мерс" и легковушка Volkswagen Passat. Когда президент покидал Софийскую площадь, чтобы избежать хаоса на дороге, регулировщик помог организовать движение. Он на минуту придержал пешеходов и авто, чтобы кортеж начал свой путь. Колонна из трех авто выстроилась и поехала.

Президент Зеленский уезжает с Софийской площади, после поднятия флага, видео: "Страна"

Отметим, что по пути следования, к кортежу присоединился еще микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной, который обычно ездит с колонной авто президента. Возможно, машин было и больше, но они рассредоточились по маршруту следования.

Как писала уже "Страна", многих украинцев возмутило количество машин в кортеже Зеленского и Нетаньяху. Во время визита премьер-министра Израиля в Киев - обоих глав государств везла колонна из 22 автомобилей.