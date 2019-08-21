В понедельник, 19 августа в Киев прибыл Биньямин Нетаньяху со своей супругой Сарой. Это первый официальный визит главы израильского правительства в Украину за последних 20 лет.

В этот раз прошло все не гладко и этот визит натворил скандалов на три дня.

Сара и Биньямин Нетаньяху, фото: пресс-служба премьер-министра Израиля

Все началось с того, что 60-летняя Сара Нетаньяху, первая леди Израиля вышла из самолета в Киеве в скверном настроении, во время торжественной церемонии с хлебом-солью бросила на землю кусок каравая, который получила от мужа.

А в лайнере во время полета она отчитала командира за то, что тот, по ее мнению, не приветствовал ее должным образом при посадке.

Поведение госпожи Нетаньяху в аэропорту спровоцировало спор о том, проявила ли она таким образом неуважение к Украине и ее традициям. Офис президента Владимира Зеленского поспешил опровергнуть подобные трактовки.

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", — отметили в ОП.

А в специальном видеообращении, записанном на фоне видов Киева, Нетаньяху отметил, что его "исторический" визит в украинскую столицу не получил бы такого внимания со стороны СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом".

Во время встречи Зеленского и Нетаньяху почему-то не было нашей первой леди, но вчера наконец-то у нее в фотоблоге Instagram появились снимки, как она гуляла с Сарой по Дому с Химерами.

Вернее, появились они со второй попытки. Сначала снимок удалили, а вскоре появилась уже серия совместных фотографий.

Сара и Елена, фото: instagram.com

Как мы уже писали, для встречи с Сарой первая леди выбрала платье от украинского бренда Dafna May за 12 240 гривен. Как известно, дизайнер - дочь Арона Майберга, совладельца МАУ и выбор именно этого наряда очень похож на вежливый дипломатический реверанс в сторону Израиля.

Сара в желтом костюме летит в Украину, фото: facebook.com

Кстати, по словам главы правительства Израиля, его супруга для прибытия в Киев специально выбрала наряд в национальных цветах Украины - желто-голубых - из уважения к стране.

И вот в интернете появилось видео кортежа Зеленского и Нетаньяху, когда они возвращались с Бабьего Яра.

Кортеж Зеленского и Нетаньяху, видео: Александр Гончаров, vnebo.com.ua

Многих украинцев возмутило количество машин в колонне, которых оказалось 22. В комментариях пользователи критикуют президента за численность автомобилей.

Но, справедливости ради отметим, что едет международная делегация и дипломатическое лицо. Существует специальный протокол по сопровождению иностранных делегаций.

Согласно указа президента Украины от 21.06.2006 года №563/2006 об осуществлении государственной охраны руководителей международных организаций, прибывающих в Украину или находящихся на ее территории - сопровождение осуществляется Управлением госохраны.

Однажды журналисты "Страны" стали свидетелями того, как к президенту Петру Порошенко приезжал президент Мальты. Так вот кортеж мало отличался от того, что сейчас был у Зеленского и Нетаньяху. Тогда только в кортеже Мари-Луиз Колейро Прека мы насчитали 10 авто. Порошенко ехал в своей традиционной колоне из 10 машин. Итого было 20 автомобилей делегации.

Однако при Порошенко по всему маршруту были регулировщики, которые расчищали и придерживали автопоток.

Регулировщик пропускает правительственные кортежи, видео: Изым Каумбаев, "Страна"

Как писала уже "Страна", жена вероятного главы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны открестилась от работы с семьей президента.