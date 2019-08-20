41-летняя Елена Зеленская, первая леди Украины провела встречу с 60-летней Сарой Нетаньяху - женой премьер-министра Израиля, которая вместе с супругом пожаловала в Киев. Напомним, что визит четы Нетаньяху начался со скандала - первая леди Израиля вышла из самолета в скверном настроении, во время торжественной церемонии с хлебом-солью бросила на землю кусок хлеба, который получила от мужа. В лайнере до того она отчитала командира за то, что тот, по ее мнению, не приветствовал ее должным образом при посадке.

Жену Нетаньяху нередко обвиняют в том, что она вмешивается в политику, она часто попадает в скандальные истории.

Елена Зеленская с первой леди Израиля, фото: instagram.com

О встрече с госпожой Нетаньяху супруга Зеленского написала в своем фотоблоге Instagram и разместила совместные снимки.

"Экскурсия по Дому с химерами, искренний и теплый разговор о важном. Вчера госпожа Нетаньяху посетила мемориал Бабьего Яра и находилась под огромным впечатлением от увиденного", - написала Елена и добавила, что вместе с мужем, президентом Владимиром Зеленским, мечтает снять фильм о трагедии в Бабьем Яру.

Сара и Елена, фото: instagram.com

"Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой - снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это - наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта", - добавила первая леди Украины.

Елена и Сара в Доме с Химерами, фото: instagram.com

"Страна" рассмотрела очередной наряд первой леди. Оказалось, что для этой важной встречи, госпожа Зеленская выбрала платье от украинского бренда Dafna May, который носят, в том числе, звезды украинского шоу-бизнеса, в частности певица Тина Кароль и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева.

Платье, как у Елены Зеленской, фото: ua.dafnamay.com

Бренд женской одежды Dafna May создала в 2016 году дизайнер Дафна Майберг. Длинное приталенное платье c рукавами и поясом молочного цвета стоит 12 240 гривен. Состав: 100% полиэстер.

Напомним, что Елена уже не впервые появляется в одежде этого бренда. Во время визита в Канаду, она надевала костюм Dafna May темно-синего цвета.

Что касается обуви, то скорее всего, это, как и во время визита в Париж, бежевые туфли-лодочки от известного малазийского дизайнера Джимми Чу (Jimmy Choo). Он стал популярным благодаря лестному отзыву принцессы Дианы о его работе. Изделия Джимми Чу неоднократно упоминаются в сериале "Секс в большом городе", а также в фильме "Дьявол носит Prada".

Елена Зеленская выбрала модель под названием Love 85. Каблук этих кожаных туфель - 8,5 сантиметров. В Киеве обувь Jimmy Choo можно купить в мультибрендовом бутике SANAHUNT по цене 15900 гривен (около €540).