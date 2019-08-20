24-летняя певица Алина Гросу, которая около двух месяцев назад вышла замуж, рассказала, во сколько родителям обошлась ее громкая свадьба в Италии и что подарили на свадьбу родители жениха и ее крестная мать Ирина Билык.

Напомним, что Алина и 25-летний бизнесмен Александр Комков связали себя узами брака в старинном поместье Villa Arvedi на курорте Абано-Терме (Италия). Во время торжества невеста сменила четыре наряда.

На вечеринку в Италию прилетели звезды украинского шоу-бизнеса: Виталий Козловский, Павел Зибров, Дмитрий Коляденко c Ириной Билык, телеведущая Катя Осадчая.

Алина Гросу во время росписи в загсе, фото: instagram.com

На днях Алина Гросу призналась, что двухдневная вечеринка обошлась ее родителям в €100 000 (около 2 млн 800 тыс гривен).

"Что касается подарков, то Ирина Билык подарила мне сережки, а Саше - запонки и портмоне. Родители жениха подарили 4-комнатную квартиру, там уже две комнаты для детей. Мы планируем много детей, как минимум двоих", - рассказала Алина в программе "Зірковий шлях".

В свою очередь муж певицы уверен, что чем раньше у них родятся дети, тем лучше. "Молодые родители для детей - это здорово. И я точно знаю, что наша семья может дать детям счастье", - заверил Александр.

Родители Алины вместе с дочкой и зятем, фото: instagam.com

Кстати, сама Гросу говорила в одном из интервью, с женихом она долгое время дружила, но вскоре дружба переросла в отношения: "С Сашей мы долгое время дружили. Изначально это была просто дружба, а со временем мы поняли, что не можем жить друг без друга. Вот так мы вместе уже 4 года. Я никогда о нем не рассказывала и всегда хранила наше счастье в стороне от прессы. Это очень личное".

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