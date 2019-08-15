В партии "Слуга народа" предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады. Так, должность председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны пророчат 46-летнему Александру Завитневичу.

Он известен тем, что является одним из соучредителей "Смелянского литейного завода". В 2016 году Завитневич вместе со своей женой Натальей Григорович (в девичестве) основал компанию "М.Т.И", которая занимается литьем различного рода металлов, обработкой металлических изделий и оптовой торговлей оборудованием для добывающей промышленности.

В этом году Александр присоединился к команде партии "Слуга народа", принимал участие во внеочередных парламентских выборах и был избран народным депутатом Верховной Рады.

Наталья и Александр Завитневич, фото: facebook.com

Однако Александра и Наталью Завитневич связывают давние дружеские отношения с семьей президента Зеленского. Дело в том, что Наталья училась в одном классе с Владимиром Зеленским. Они вместе ходили в Криворожскую гимназию №95.

Два года назад Звитневич разместила у себя на странице в социальной сети Facebook фотографии встречи одноклассников. На снимках были нынешние президент и первая леди Елена.

"22 года - не верится, мы не собирались так долго. Но вчера между нами этих лет не ощущалось!!! Мои дорогие одноклассники! Это было ярко, живо и очень тепло. Спасибо вам!2, - написала Наталья Завитневич.

Владимир и Елена Зеленские на встрече выпускников летом 2017 года, фото: facebook.com

Также прошли слухи, что госпожа Завитневич консультирует чету Зеленских, как семейный психолог. Судя по данным в социальных сетях, она действительно занимается частной психотерапевтической практикой. Поэтому "Страна" и поинтересовалась у нее, консультирует ли она президента и первую леди.

"Да, мы знакомы. Но никаких консультаций им я не провожу и не проводила", - ответила нам Наталья Завитневич.

Что касается вопросов кадров и вероятной должности ее супруга, то никаких комментариев жена будущего народного депутата не дает.

"По поводу возможных назначений вы можете обратиться в пресс-службу партии. Там вам все объяснят", - отрезала она.

Как писала уже "Страна", генпрокурор Луценко провел отпуск во Франции среди лаванды и столовался в отеле класса люкс.