40-летний Давид Арахамия, новоизбранный нардеп от "Слуги народа", сейчас на слуху.

Во-первых, именно его называют будущим главой фракции "СН" в Верховной Раде, а, во-вторых, господину Арахамии принадлежит идея борьбы с коррупцией в парламенте "искусственным интеллектом", который будет анализировать голосования нардепов. Назваться этот проект будет "Большой брат".

Кстати, Арахамия уже заявил, что это не просто его идея, а согласованный в Зе-команде план. И вот пока этот план ищет реализации, сам Арахамия решает другие вопросы.

Сегодня Давида Брауна (псевдоним Арахамии в социальных сетях) журналисты "Страны" видели в модной пекарне PAUL на улице Городецкого в Киеве. Это место, куда ходят есть знаменитые круассаны (от 55 грн) с разными начинками и пить кофе. Девушки, которые ведут свои фотоблоги Instagram, обязательно бывают здесь, чтобы сделать красивые фото "традиционного завтрака во французском стиле".

Давид Арахамия, фото: facebook.com

Волонтер и предприниматель Давид Арахамия (сфера IT) в этой пекарне проводил встречу с двумя мужчинами. Один из них, вероятно, Михаил Гомзов, который давно знаком с Арахамией. Они из одной тусовки города Николаева. По нашей информации, Михаил в последнее время занимался продажей брендовых вещей из Италии. В кофейне мужчины обсуждали вопросы бизнеса, в частности "как перенести какой-то завод поближе к кукурузе".

При этом вокруг было большое количество охраны, которая наблюдала за происходящим.

Как писала уже "Страна", Арахамия является директором украинского филиала ІТ-компании Template Monster (США), а также автором волонтерского "Народного проекта", который с начала военной агрессии РФ в 2014 году активно поддерживает украинскую армию. В августе 2014 Арахамия принял предложение председателя Николаевской облгосадминистрации Вадима Мерикова и стал его советником.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко наградил волонтера орденом "За заслуги" 3 степени. В сентябре 2014 года был назначен уполномоченным министра обороны Украины по вопросам закупок.