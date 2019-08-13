61-летняя Алла Вербер, российская светская львица и fashion-директор московского ЦУМа, которая внезапно скончалась во время отдыха в Италии, была тесно связана с Украиной. Напомним, что Алла была госпитализирована во время отдыха - якобы у нее случился анафилактический шок после употребления морепродуктов и это спровоцировало инфаркт. Некоторые СМИ писали, что причиной смерти стала продолжительное онкологическое заболевание.

На днях российский актер Станислав Садальский в своем фотоблоге Instagram написал, что, возможно, это было убийство.

"Моя старинная подруга - fashion-консультант Мила Ануфриева с многолетним опытом работы в модной индустрии считает, что завистники отравили ее, косвенно подтверждают Милину версию полицейские Форте-Дей-Марми", - сообщил Садальский.

Алла Вербер, фото: instagram.com

Но вернемся к украинским корням покойной Вербер. Как оказалось, ее дочь Катерина (владелица киевского бутика Dolce & Gabbana) около десяти лет замужем за бизнесменом Тимуром Миндичем. Они сочетались религиозным браком в Иерусалиме.

Екатерина и Тимур, фото: vogue.ua

Тимур Миндич - один из совладельцев студии "Квартал 95". Именно он в 2008 году познакомил Игоря Коломойского с тогда еще шоуменом Владимиром Зеленским, сообщает ТаблоID.

Владимир Зеленский, Екатерина Вербер (по середине), фото: instagram.com

Миндич является членом попечительского совета Еврейской общины Днепра. Также он совладелец фирмы Green Family Ltd (Кипр). До 2019 года Зеленский также был одним из совладельцев этой компании.

Свадьба Екатерины и Тимура, фото: wordyou.ru

Екатерина и Тимур воспитывают троих детей: дочерей Мишель и Элизабет, а также сына Майкла.

Сейчас Миндич вернулся в группу "Приват" Коломойского и взял на себя контроль за всей службой безопасности.

Интересно, что в базе собственников недвижимости "Гарна Хата", указано, что Тимур Миндич является владельцем одной из квартир в доме на Грушевского, 9А. Именно там мы неоднократно видели Владимира Зеленского во время предвыборной компании и после. Как стало известно "Стране", квартира, в которой появляется Зеленский, находится на четвертом этаже. Помимо Владимира здесь видели еще и его соратников – Руслана Рябошапку и Ивана Баканина. В этом доме есть зал для деловых встреч, ресторан, а также бассейн.

Интересно, что каждое утро около 8:30 территорию вокруг дома и сам Мариинский парк исследуют полицейские с собаками на предмет взрывчатки.

Дом на Грушевского 9а напротив здания парламента, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Как писала уже "Страна", в этом доме на продажу выставлены всего несколько квартир. Причем по космической цене. К примеру, 5-комнатная с местом в паркинге стоит 40 551 501 грн.