49-летний Олег Гладковский (раньше – Свинарчук), близкий друг и соратник экс-президента Петра Порошенко провел свой отпуск в Испании. Глава корпорации "Богдан" ездил на море не один. "Страна" опубликовала фото и видео испанских каникул Гладковского, на которых видно, что бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны сопровождает блондинка.

Гладковский со спутницей прогуливается по набережной, видео: "Страна"

Они были замечены на набережной Сан-Поль (Passeig de Sant Pol) в городке Сагаро. Это элитный курортный поселок, расположенный между городами Сан-Фелиу-де-Гишольс и Плайя-де-Аро. Сагаро находится практически в самом сердце побережья Коста-Брава.

Олег Гладковский со спутницей на набережной Сагаро, фото: "Страна"

Как нам стало известно от источника, приближенного к Гладковскому, это вовсе не его жена. Рядом - девушка по имени Илона, с которой он состоит в близких отношениях уже более года.

33-летняя Илона Ярмолюк родилась в поселке Ланивцы (Тернопольская область), но давно уже живет в Киеве.

Илона Ярмолюк, фото: facebook.com

Девушка достаточно известна в журналистских и политических кругах. Она работала корреспондентом на нескольких украинских сайтах, а также помощницей многих депутатов: покойной Ирины Бережной ("Партия регионов"), Иштвана Гайдоша ("Партия регионов") и Андрея Артеменко, члена фракции Радикальной партии, которого вскоре из нее исключили и лишили мандата.

В 2014 году она даже баллотировалась в народные депутаты по 112 округу, но в Верховную Раду не прошла.

Также в 2014 году Илона работала руководителем международного отдела "Правого сектора".

Как активистка общественной организации "Солидарность правых сил" (основал Андрей Артеменко - Ред.), девушка в июне 2015 года посетила Донецкую и Луганскую области.

Выступление Илоны Ярмолюк, в белой рубашке - Андрей Артеменко фото: sps.org.ua

Позже Илона перешла работать в Совет национальной безопасности и обороны Украины, где и стала помощницей Олега Гладковского (был первым заместителем секретаря СНБО). Они проработали вместе несколько лет, а вот уже год как их отношения переросли из рабочих в личные.

После нашей публикации, девушка закрыла публичный доступ в социальные сети и удалила большое количество фотографий. Однако "Страна" успела часть из них сохранить.

Илона Ярмолюк, фото: соцсети

Илона уже была замужем, но, по нашей информации, не против оформить отношения с Олегом Гладковским. Причем, после публикации "Страны" и возникшего после этого семейного скандала, у нее появились все шансы реализовать в жизнь свои намерения.

Однако есть проблема.

Олег Гладковский женат, у него трое сыновей. При этом, во время своего брака, бизнесмен очень много своего имущества записал на супругу.

Его жена Юлия, согласно его декларации за 2018 год, владеет большим количеством недвижимости.

В частности на нее записаны: 15 и 8,9 сотки земли, а также особняк (863 кв.м) в поселке Козин (Конча-Заспа под Киевом), 6 соток и дом (294 кв.м) в поселке Гора (Бориспольский район, Киевская обл.), две квартиры (419 и 76 кв.м.) и два гаража в Киеве.

Также Юлия является владелицей вазы Versace, коллекции брендовых часов: Chanel, Breguet, Carrera и Louis Vuitton, а в ее гардеробе есть две шубы итальянского дома моды Valentino и пальто Roberto Cavalli. Жена Свинарчука задекларировала ювелирные украшения Damiani, а также приятные мелочи: 5 мраморных статуй, мраморный фонтан и насос для фонтана из Италии, столовый и спальный гарнитуры.

Автомобиль по документам у нее MASERATI GHIBLI 2013 года выпуска, который на момент покупки стоил 1048519 гривен, когда за $1 просили 7,99 гривен. То есть "Мазератти" обошлась в $131 228.

Что касается денежных активов, то за 2018 год, наличкой у нее было $35 000 и 1 100 000 гривен, а на банковских счетах - $1 280 790, €109 269 и 5484 гривен.

Но самое интересное даже не это.

Как писала уже "Страна", семья Гладковского владеет компаниями, на которых числится многочисленная элитная недвижимость в Испании. Так, именно на фирму его жены Toulousse Investments SL оформлена вилла на 1729 квадратных метров, расположенная в очень престижном районе Ла Загалета.

Также чета Гладковских наблюдается и в истории компании Cremel System Sl. Владельцем этого юридического лица также является Юлия Гладковская. При ней в Cremel зашло свыше €2,5 млн и была оформлена сделка о покупке за €900 000 дома в коттеджном городке Jardines del Mar.

Это все очень большой спрут компаний и недвижимости, записанных на них, в которых фигурируют экс-президент Петр Порошенко, его соратники Игорь Коненко и Олег Гладковский (Свинарчук).

Фактическими собственниками всего этого добра является Порошенко и его ближайшее окружение.

Но юридическое очень многое записано именно на структуры Юлии Гладковской. И последняя, в случае развода, может пойти на принцип, фактически пустив по миру и своего мужа и, отчасти даже Петра Порошенко.

Ну либо потребует значительной компенсации. Что также будет для Свинарчука и Порошенко весьма затратно.

"Страна" продолжает следить за развитием этой интересной истории.