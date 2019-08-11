Спустя семь месяцев после официального развода, певица Ани Лорак и ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу перестали скрывать свои новые отношения.

Скандал вокруг звездной семьи разгорелся тогда, когда Мурата якобы заметили в одном из ночных клубов Киева в компании 26-летней киевлянки Яны Беляевой. Позже в интервью сама Яна заявляла, что с Муратом вовсе не она, а лишь похожая на нее девушка. И действительно, на днях турецкий бизнесмен выложил фотографии со своей новой пассией. Пара отдыхает в Испании.

Мурат со своей девушкой отдыхает в Испании, фото: instagram.com

"Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее", - написал 42-летний Мурат.

Зовут его новую девушку Сания Ахметова. Она живет в Киеве, а с бывшим мужем Лорак встречается около года. Получается, что именно из-за нее распался брак Каролины и Мурата, которые воспитывают 7-летнюю дочь Софию. Напомним, что девочка живет с мамой, а с отцом проводит время на выходных или каникулах.

40-летняя Ани Лорак тоже уже состоит в отношениях. Ее парень - Егор Глеб, который на 14 лет моложе певицы.

Егор Глеб и Ани Лорак, фото: instagram.com

Парень из Украины, но давно живет в Москве. Он является саунд-продюсером российского лейбла Black Star.

26-летний Егор Глеб близкий друг российского певца Егора Крида. По словам Крида, вместе они создавали хитовые треки, и Глеб всегда "заправлял процессом".

Новый возлюбленный Ани Лорак успел три года прожить в браке с еще одной украинской певицей - TAYANNA (Татьяна Решетняк), причем отношения начались, когда ему было 18 лет. У них есть совместный ребенок - сын Даниэль, которому сейчас 6 лет. Кстати, TAYANNA также старше Егора Глеба - на 8 лет.

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