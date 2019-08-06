Вот и настало это время, когда социальные сети звезд запестрели снимками в купальниках. Конечно же, знаменитости отлично выглядят на красных дорожках, в клипах и фотосессиях. Но там им помогает целая армия стилистов, визажистов и парикмахеров. Нередко используются и различные программы для редактирования фото.

А вот на пляже - без макияжа и утягивающего белья на звезд смотреть всегда интереснее. "Страна" собрала последние снимки наших знаменитостей из отпусков. Как думаете, кому-то пора уже в спортзал?

В своем втором медовом месяце 32-летняя Настя Каменских (NK) успевает и отдыхать, и наполнять свой фотоблог Instagram. Певица уже продемонстрировала по меньшей мере три купальника.

Настя Каменских, фото: instagram.com

Во время отпуска Каменских не забывает о зарядке и рассказывает, что они с 38-летним Потапом очень спортивная семья, а утренняя пробежка - это святое.

Для каникул пара выбрала Италию. Они находятся в Гольфо–ди-Маринелла (Сардиния). Как мы уже писали, 23 мая Алексей Потапенко женился на своей подопечной Насте Каменских, с которым они 13 лет выступали дуэтом. Свадьбу гуляли два дня в ресторане итальянской кухни Fabius.

35-летняя певица Оля Полякова удивила поклонников своим стальным прессом и фигурой. Она выложила фото в купальнике, на которое получила сотни комплиментов.

Оля Полякова на яхте, фото: instagram.com

"Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению!" - написала под снимком звезда.

Так как в комментариях было очень много просьб, то Полякова записала процесс своих тренировок.

Тренировка от Поляковой, видео: youtube.com

35-летняя телеведущая Катя Осадчая со своим супругом актером Юрием Горбуновым полетели в Турцию. Отметим, что Осадчая выглядит прекрасно, в своих интервью она неоднократно рассказывала, что это благодаря генам. Однако спортом она тоже занимается.

Катя Осадчая, фото: instagram.com

36-летняя певица Светлана Лобода (LOBODA) тоже не отстает от коллег в демонстрации своих костюмов для купания. Недавно она выложила фото в сдельном купальнике от Versace.

Светлана Лобода, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", во время прогулки по турецкому побережью на яхте артистка решила не забывать о работе – и устроила репетицию в купальнике.