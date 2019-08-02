37-летняя телеведущая и светская львица Ксения Собчак готовится к свадьбе. В сентябре она станет женой кинорежиссера Константина Богомолова, из-за связи с которым Собчак развелась с актером Максимом Виторганом.

Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года. Об этом сообщили в телеграм-канале Dark Cosmo, ссылаясь на свои источники.

"Эксклюзив: Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в иммерсивное шоу", – отметили на канале.

Ксения Собчак и Константин Богомолов, фото: instagram.com

Ни Собчак, Ни Бомоголов пока не прокомментировали слухи. Однако накануне Константин открыто признался Собчак в любви, разместив соответствующий пост на личной странице в Instagram.

"Я тебя люблю", – лаконично выразился режиссер.

Напомним, Константин Богомолов уже был женат. Его женой была известная русская актриса Дарья Мороз. У бывших супругов подрастает дочь Анна. А бывший супруг Ксении Собчак уже встречается с 28-летней актрисой Нино Нинидзе.

Как писала уже "Страна", Сергей Шнуров и Ксения Собчак обменялись оскорбительными стихами.