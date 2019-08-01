Генеральный прокурор Юрий Луценко вернулся из отпуска. Об этом он написал у себя на странице в социальной сети Facebook, добавив фотодоказательства того, что он отдыхал во Франции.

"Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - обедал", - написал Юрий Витальевич.

Под врагами, видимо, имеется в виду экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко, который утром у себя в телеграм-канале сообщил, что Луценко видели на днях во Франции.

"Генпрокурор Луценко исчез из страны и ленты новостей. Но причина тому - не депрессия из-за необратимого увольнения, а... отдых Луценко. Как говорят злые языки, Луценко с женой были замечены в июле в фешенебельном отеле во французском городке Горд как раз в тот день, когда силовики ходили к президенту Зеленскому на доклад по расследованию дела Шеремета. Надеемся, Украина скоро забудет о таком прокуроре как о страшном сне, а вот сам Луценко будет отвечать за все содеянное перед законом", - написал Лещенко.

А подробностями бывший народный депутат поделился в передаче "Что это было" на "24 канале". Якобы генпрокурор в компании жены и еще шести человек обедали и обсуждали выступление Зеленского.

"Отель относится к категории самых дорогих, премиум-класса, там собраны все возможные звезды. Конечно, скромная зарплата, которую имеет его жена и немного скромнее, но все равно небольшая зарплата генерального прокурора, не позволяют им вести такой образ жизни. Однако, как мы видим, они его ведут. Даже собирались его вести после выборов в Раду", - рассказал Лещенко.

Сам же Луценко в своем посте уточняет, что в отеле класса люкс он не жил, а только ходил на обед.

Город Горд во Франции, фото: tripadvisor.ru

Городок Горд (регион Прованс), где проводил свой отпуск Луценко, достаточно маленький. Его население около 2000 человек.

В городе 5-звездочных отелей не много, до десяти. К примеру, сутки в номере на двоих в гостинице класса люкс La Bastide de Gordes обойдутся в 23 773 гривен.

Как мы уже писали, недавно президент Владимир Зеленский назвал, кого видит на посту генпрокурора. Это Руслан Рябошапка - антикоррупционный активист и член Зе-команды. Сейчас он является заместителем главы Офиса президента.