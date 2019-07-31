38-летний Алексей Потапенко и 32-летняя Анастасия Каменских решили провести второй медовый месяц. Напомним, что 23 мая они стали мужем и женой. Сразу после свадьбы Потап и Настя улетели в Турцию. Отдыхали тогда в 5-звездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort. Тогда им компанию составляли две подруги семьи: дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя и Люда Голубицкая, основательница ивент-агентства GG Project, которое занималось организацией звездной свадьбы.

На сей раз пара выбрала Италию. Они находятся в Гольфо–ди-Маринелла (Сардиния). Вместе с ними полетел Алексей Завгородний (Позитив) солист группы "Время и стекло" со свей супругой Аней, которая была с Потапом и Настей в Турции.

Супруги уже успели запостить в фотоблоги первые снимки из этого путешествия.

"Чего вы везде берете с собой кого-то? Они вам деньги одалживают?, Вы хотя бы раз ездили отдыхать сами? Вечно кагал народа с собой возите!" - пишут подписчики в комментариях.

Настя Каменских в Италии, фото: instagam.com

Отметим, что между медовыми месяцами пара успела поработать. И Настя (NK), и Потап выступали на фестивалях, в частности в Киеве на Atlas Weekend, в Баку (Азербайджан) на фесте "Жара" и на "Черноморских играх" в Скадовске.

Каменских в соломенной шляпке, фото: instagram.com

Также после бракосочетания, молодожены уже успели дать несколько интервью в новом статусе. В частности Потап разоткровенничался, рассказав, как проходит их совместная жизнь с Настей. Так, артист отметил, что жена ходит по дому в одном лишь фартуке, который надевает на голое тело: "Классная жизнь, молодая жена, она следит за мной, собирает мне чемодан, она роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну вот что может быть лучше?" — отметил Потап.

Как мы уже писали, 23 мая Алексей Потапенко женился на своей подопечной Насте Каменских, с которым они 13 лет выступали дуэтом. Свадьбу гуляли два дня в ресторане итальянской кухни Fabius. В гости позвали всю звездную тусовку. Среди приглашенных были певицы: Нина Матвиенко, Тина Кароль, Оля Полякова, Надя Дорофеева, телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина, а также много других знаменитостей.

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