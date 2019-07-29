41-летний президент Владимир Зеленский и глава его офиса 42-летний Андрей Богдан свой уикенд провели у моря, в Одессе. В пятницу, 26 июля они прилетели рейсом авиакомпании МАУ (принадлежит Игорю Коломойскому), где в эконом-классе Зеленский делал селфи со всеми желающими.

Дело в том, что этим самолетом в Одессу возвращались дети школы №81, и очень они захотели сфотографироваться с президентом. Эти снимки есть в фотоблогах Instagram.

"Когда я подошла к нему, то президент крепко спал, - рассказала учитель младших классов Саида Роговская порталу "Думская". — Сидящий рядом Андрей Богдан попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались".

Детей и супруги Зеленского в этом самолете не было. Существует мнение, что, несмотря на то, что сам Зеленский не воспользовался самолетами государственного авиапредприятия "Украина", часть его охраны и обслуживающий персонал, а также жену Елену, сына Кирилла и дочь Александру доставили казенным бортом — в четверг в Одессе приземлился правительственный Ан-148.

Зеленский на выходе из гостиницы, фото: dumskaya.net

Остановился президент в гостинице Hotel de Paris на углу Екатерининской и Воронцовского переулка. В августе двухместный номер Делюкс стоит здесь 6426 гривен в сутки. Отметим, что на летний период свободных номеров практически не осталось.

Вечером вместе с семьей он появился на Морском вокзале, где была съемка концерта "Лига смеха. Кубок чемпионов".

Владимир Зеленский вел за руку сына Кирилла. Кстати, можно считать это мероприятие первым выходом мальчика в свет.

Семья Зеленских в полном составе: Владимир, Елена, Саша и Кирилл, фото: culturemeter.od.ua

Зеленские сидели в первом ряду, рядом находились Андрей Богдан и Борис Шефир, руководитель студии "Квартал-95".

"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно", – сказал во время концерта ведущий и бывший коллега президента по сцене Евгений Кошевой.

Напомним, что Зеленский был ведущим "Лиги смеха", пока 20 мая официально не вступил в должность президента Украины.

Успел президент побывать и на пляже. В субботу он отдыхал в пляжном комплексе "Табу". Цены за отдых на пляже: шезлонг+зонтик+матрас - 100 гривен,а в vip зоне - 150, бунгало обойдется в 800 гривен.

Фото с пляжа Зеленский опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Андрей Богдан и Владимир Зеленский на пляже, фото: facebook.com

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - добавил президент ироничный комментарий к снимку.

Такую подпись под фото он сделал, видимо, из-за того, что в прессе была информация, что супруга Зе на днях сходила на пляж в Одессе для чего его перекрыли, а дно проверяли предварительно водолазы.

Но если в прошлый раз, Зеленский с Богданом и другими помощниками вместе купались в море на камеру, то, на сей раз решили ограничиться фотографией на шезлонге.

Отметим, что те водные процедуры Зе и Бо стали поводом для массы фотожаб в интернете.

А еще нам удалось рассмотреть кепку, в которой Зеленский ходил по Одессе, а потом появился на стадионе "Черноморец", где проходил матч за Суперкубок Украины.

Это головной убор американского бренда Goorin Brothers (Гурин Бразерс). Началом истории марки можно считать 1895 год. Именно тогда ее основатель – американец Кассель Гурин родал свою первую самодельную шляпу. Все последующие годы Кассель посвятил совершенствованию в мастерстве изготовления головных уборов. Спустя годы - сегодня этот бренд считается одним из популярных и модных.

Андрей Богдан, Владимир Зеленский с дочкой Сашей на футболе, фото: "Футбол 1"

У Владимира Зеленского бейсболка из "звериной коллекции", в которой головные уборы с изображениями разных животных.

Президент выбрал кепку со львом, который считается царем всего животного мира. Также рядом вышито слово KING - англ. "король".

Головной убор можно заказать на американских сайтах и вместе с доставкой в Украину такая кепка, как у Зе обойдется в $49,99 или 1270 гривен (по курсу НБУ на 29.07.2019 года).

Но вернемся к времяпрепровождению высокопоставленных чиновников в Южной Пальмире. Глава Офиса президента также успел провести время со своей девушкой Анастасией. Мы встретили пару на пляже Caleton в районе Малого Фонтана.

Цены здесь такие: пластиковый шезлонг - 150 гривен, шезлонг + полотенце - 250 гривен. Шатер + 4 полотенца - 1000-1500 гривен.

Андрей и Настя на море, фото: "Страна"

"Страна" уже писала, что Андрей встречается с Настей около полугода. Шеф администрации Зеленского впервые показал ее публике на львовском джазовом фестивале.

В прошлом она была кинопродюсером компании Wise Vision (в основном она занималась съемками фильмов). Сейчас Анастасия – сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица (вместе с Ириной Пожарской) бренда купальников La Marе. В одном из них она и попала в наши объективы.

Анастасия Сличная, фото: "Страна"/facebook.com

А Владимира Зеленского вместе с семьей видели еще в популярном одесском ресторане "Дача", который принадлежит Савелию Либкину. Ресторатор выложил фото персонала с гарантом, написав, что "президент остался в восторге от классической одесской кухни и от душевного дачного гостеприимства".

Зеленский в ресторане "Дача", фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", на запястьях у Владимира Зеленксого желтые браслеты из латекса с фамилиями пленных моряков.